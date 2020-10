Un Festival de Jazz de Barcelona presencial i amb accent femení

En plena crisi del covid-19, amb algunes sales a punt de tancar i amb aforaments limitats, fer un festival de jazz amb prop de 60 activitats i en diferents espais de la ciutat no és gens fàcil: "Ha sigut un esforç titànic", afirma Tito Ramoneda, director del 52è Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona, que se celebrarà del 24 d'octubre al 29 de gener. Ramoneda ha insistit que la cultura s'ha de protegir: "La música en directe ens fa feliços i la felicitat ens millora la salut i fins i tot el sistema immunitari", ha dit. El covid també ha colpejat el pressupost, que és de 820.000 euros, un 40% menys que l'any passat. "Els grans noms han reduït significativament el catxet però no els músic locals, que cobren exactament el mateix que l'any passat", ha dit el director artístic del festival, Joan Anton Cararach.

El festival calcula que tindrà 30.000 espectadors presencials en diferents escenaris de la ciutat: Barts, Liceu, Palau de la Música, Teatre-Auditori Sant Cugat i, des d'aquest any, el Milano Jazz Club i el Palau Robert. La pandèmia ha fet impossible que molts dels músics nord-americans puguin viatjar fins a Barcelona i per això es faran concerts en streaming de dos locals novaiorquesos, l'Smalls i The Village Vanguard. Hi haurà un músic nord-americà que sí que podrà venir a Barcelona perquè actualment resideix a Amsterdam: Brad Mehldau, que recollirà la Medalla d'Or del festival.

Serà un festival amb moltes veus femenines. Sílvia Pérez Cruz farà quatre concerts, tots d'espectacles que s'estrenen a Barcelona, i un d'aquests, que és un encàrrec del festival, estrena absoluta. Una de les grans revelacions d'aquest any, la cantaora María José Llergo, inaugurarà el 28 d'octubre la sèrie flamenca de concerts, De Cajón. La cantant de Pozoblanco, que poc abans de la pandèmia va publicar Sanación (2020), se cita amb la història del flamenc amb naturalitat agosarada i es transforma en cantant de soul sense forçar res. En aquesta edició, el Festival de Jazz incorpora moltes altres dones: el duet format per la pianista Carolina Alabau i Èlia Bastida, o l'estrena del nou espectacle d'Andrea Motis, A swingin' story, amb el crooner Randy Greer. La cèlebre soprano francesa Natalie Dessay inaugurarà el festival, i Ute Lemper retrà un homenatge cinematogràfic a Marlene Dietrich.

Serà un any de comiats. Pegasus farà el seu últim concert, L'apocalipsi final, a la sala Barts, i la veterana La Locomotora Negra dirà adeu al Palau de la Música. Hi haurà també presència catalana a l'escenari amb Marco Mezquida, que reunirà en una sola nit i un sol concert, All about Marco, tres dels seus projectes. Al Conservatori del Liceu actuarà el duo de Michael League i Bill Laurance i hi haurà un recital en solitari del guitarrista Lionel Loueke. També al Liceu s’hi podrà sentir el saxofonista David Murray.