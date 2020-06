La pel·lícula catalana d'animació 'Josep', en la programació 'cancel·lada' de Canes

El coronavirus ha obligat a cancel·lar l'edició del 2020 de Canes, però el festival de cinema més important del món no és dels que desaprofiten l'oportunitat de treure pit i donar-se importància. Així, aquest dimecres, l'organització ha organitzat un acte emès per streaming per anunciar la programació d'aquest any. És a dir, les pel·lícules que s'haurien programat si l'epidèmia no hagués arrasat amb gairebé tots els grans festivals culturals de la primavera i l'estiu.

La cinquantena de títols que ha llegit el director del festival, Thierry Frémaux, inclou The french dispatch de Wes Anderson, la sèrie Lover's rock de Steve McQueen (el director de Dotze anys d'esclavitud), Summer of 85 de François Ozon, True mothers de Naomi Kawase, Druk (Another round) de Thomas Vinterberg, Heaven de Hong Sang-soo, Falling de Viggo Mortensen, Memoria d'Apichatpong Weerasethakul i la nova pel·lícula del madrileny Fernando Trueba, El olvido que seremos, que adapta la novel·la d'Héctor Abad sobre l'assassinat del seu pare a Medellín el 1987.

Josep Bartolí, un pintor al camp d'Argelers

L'animació també està molt present en la llista llegida per Frémaux, que inclou l'esperada producció de Pixar Soul, dirigida per Pete Docter, i la nova pel·lícula de l'estudi japonès Ghibli Aya and the witch, del fill de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki. I també s'hauria projectat a Canes la cinta d'animació Josep, coproducció catalana que relata la vida de l’artista barceloní Josep Bartolí i el seu pas pels camps de concentració d'Argelers abans d'exiliar-se a Mèxic, on va ser amant de Frida Khalo. El seu periple vital també el va portar a Nova York, on es va integrar en el grup 10th Street, format per artistes com Willem de Kooning, Jackson Pollock i Mark Rothko.

Josep, el work in progress del qual es va presentar a l'Animac de Lleida, és el debut en la direcció de l'il·lustrador Aurel, que va descobrir la figura de Bartolí a través d'un llibre de dibuixos recopilat pel nebot de l'artista. Sergi López és l'encarregat de posar veu a Bartolí i la banda sonora serà de Sílvia Pérez Cruz, que també dobla un dels personatges.

La llista anunciada per Frémaux no inclou totes les pel·lícules que haurien sigut programades al festival perquè alguns directors com Leos Carax, Paul Verhoeven i Bruno Dumont han preferit endarrerir l'estrena dels seus nous treballs per poder participar en l'edició del 2021 del festival. Els títols anunciats aquests dimecres, doncs, portaran l'emblema de Canes però podran participar en altres festivals com Sant Sebastià i Toronto, tot i que no en competició oficial.