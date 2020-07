El festival Life Victoria unifica les temporades 2020 i 2021

El festival Life Victoria ha presentat una edició doble del Lied Festival Victoria de los Ángeles per donar continuïtat a la programació en cas que els contractes d'alguns artistes s'ajornin per la situació sanitària. "Estem molt contents perquè hem mantingut els compromisos amb tots els artistes", ha dit aquest dimarts en la presentació el director artístic del festival, Marc Busquets, tal com recull l'ACN. Pel que fa al públic, el festival preveu tots els escenaris possibles, sigui amb aforament reduït o bé sense espectadors. En tots els casos els concerts es retransmetran en directe per streaming.

Sota la temàtica dels viatges, el festival programarà artistes com Natalie Dessay, Felicity Lott, Christopher Maltman, Adrianne Pieczonka, Albert Guinovart, David Alegret, Marta Mathéu i Roger Padullés, entre d'altres. La temporada 2020 portarà el títol de La invitació al viatge, en referència a la cançó L'invitation au voyage d'Henri Duparc, i la 2021 estarà dedicada a Els viatges de l'ànima. Busquets ha reivindicat les tres línies del festival: l'excel·lència artística, la formació de nous talents i la reivindicació del lied amb la figura de Victoria de los Ángeles com a teló de fons.



Les entrades per a la temporada 2020, que començarà el 16 setembre i s'allargarà fins al 16 desembre, amb el Recinte Modernista de Sant Pau i el Palau de la Música com a escenaris principals, es poden comprar a partir d'aquest dimarts.

Noms internacionals

Destaquen la tornada a Barcelona de la soprano francesa Natalie Dessay, que clausurarà l'edició del 2021 amb Philippe Cassard al piano. La soprano Felicity Lott oferirà un recital com a clausura de les classes magistrals que oferirà al Primavera Life. El festival ha mantingut el compromís amb la mezzosoprano Sarah Connolly, que, anunciada en les dues edicions anteriors, participarà en el Life Victoria juntament amb Julius Drake (15 de novembre del 2021).



La soprano Anne Schwanewilms debutarà amb Malcolm Martineau el 2 de novembre del 2020. També amb Martineau, el baríton anglès Christopher Maltman participarà de nou amb el cicle Songs of travel de Ralph Vaughan Williams.

Quatre 'Winterreise', un amb una soprano

Evocant el viatge hivernal, introspectiu i misteriós del Winterreise de Schubert, al festival se'n faran quatre versions. La primera, en la visió clàssica de la partitura amb el baríton Samuel Hasselhorn. La segona, una versió escènica del director Rafael R. Villalobos a través del teatre de Samuel Beckett amb el contratenor Xavier Sabata i Francisco Poyato al piano. La tercera, l'aproximació en veu de dona de la soprano canadenca Adrianne Pieczonka, que inaugurarà la temporada 2021. I la quarta, amb un referent d'aquest cicle com Mark Padmore. "Volem explorar-ho i no fer-ho tot amb barítons", ha dit el director artístic.

Estrena d'Albert Guinovart

Una de les fites de l'edició serà un nou Dichterliebe basat en els textos de Heinrich Heine i amb música d'Albert Guinovart que estrenarà el tenor Roger Padullés, posant-lo en diàleg amb el de Robert Schumann el 4 octubre del 2021. De Guinovart s'interpretaran també les composicions sobre textos de Josep Carner a càrrec de David Alegret i Rubén Fernández Aguirre.

El primer recital del festival (17 de setembre del 2020) serà al Palau de la Música amb Marta Mathéu, Gemma Coma-Alabert, David Alegret i Joan Martín-Royo, que, juntament amb Jordi Armengol i Francisco Poyato, interpretaran els Liebeslieder Waltzer de Brahms. L'artista jove resident d'aquest any és la mezzosoprano Helena Ressurreição. Un dels debuts esperats és el de la soprano egípcia Fatma Said, amb un programa sobre "l'exòtic i l'exotisme" amb Kunal Lahiry.