El Festival Mixtur convida Fred Frith a improvisar

El Festival Mixtur va rebre el premi Ciutat de Barcelona 2017 per “contribuir a fer emergir noves generacions de creadors musicals, per la seva vocació transversal, pedagògica i transformadora, i per contribuir a ampliar els circuits de la producció i difusió musicals”. El premi reconeix un projecte engegat per Oriol Saladrigues i Olivier Rappoport que va començar com a festival d’un dia i que ha anat creixent fins a consolidar-se en una setena edició que se celebrarà del 19 al 29 d’abril a la Fabra i Coats, amb la participació del guitarrista britànic Fred Frith, el grup francès 2e2m, l’ ensemble austríac Phace i el duo noruec Hellqvist/Amaral, entre d’altres, a més d’instal·lacions sonores de CaboSanRoque, Nora Haddad Casadevall i Benton C. Bainbridge & Barbara Held. Tot plegat seran 21 concerts, 12 conferències, quatre taules rodones i cinc tallers.

Dedicat a les músiques de recerca i creació interdisciplinàries, el Mixtur s’ha convertit en un model a seguir. “No renunciem als ideals artístics que tenim”, diu Rappoport. Aquesta és la pedra fundacional que defensen amb un format de festival que es desplega oferint tot allò que recomanen els programes de gestió cultural: proximitat, cura artística, estrena d’obres encarregades expressament pel festival, implicació dels artistes en tasques educatives (també amb un centre de secundària), connexió amb altres disciplines artístiques i obertura de mires, que en el seu cas implica la relació d’igual a igual de la música escrita i la improvisada. “El concepte de músiques de recerca parla més d’una actitud de risc i d’aventura que de tenir una formació determinada”, sosté Saladrigues.

Tallers, a més de concerts

La proximitat la dona l’espai, la fàbrica de creació Fabra i Coats, i entrades diàries a 10 euros (13 a taquilla), a més de la programació d’artistes de la prolífica escena catalana de les noves músiques. De la cura artística en parla la programació dels 21 concerts, protagonitzats per músics que en alguns casos també participen en tallers: per exemple, Fred Frith, que a més d’un concert impartirà un taller d’improvisació, o Pascal Contet, l’acordionista dels 2e2m, que oferirà un taller d’interpretació. “A vegades decidim els tallers en funció dels músics que venen a actuar, com és el cas del d’acordió de Contet”, precisa Saladrigues. Val a dir que alguns tallers han rebut més de cent sol·licituds de participants d’arreu del món. Pel que fa als encàrrecs, en aquesta edició s’estrenaran obres de Josep Maria Guix, Alberto Bernal, Adolfo Núñez, Lula Romero, Julien Malaussena, João Pedro Oliveira i l’E-Cor Ensemble.

El Mixtur té una col·laboració consolidada amb L’Auditori (a través del cicle Sampler Series), el Taller de Músics, l’Institut Goethe i l’Institut Francès, però la intenció és anar més enllà. “Volem connectar amb la gent que va al Mercat de les Flors i al Sismògraf, però també amb la del barri de Sant Andreu”, diu Rappoport, que admet que encara tenen “moltes coses per aprendre”. Per tirar endavant el festival compten amb un pressupost de 120.000 euros, dels quals la Generalitat n’aporta 50.000 dins d’un programa trianual i l’Ajuntament de Barcelona uns 12.000, a més de la cessió de la Fabra i Coats, un espai polivalent especialment adequat per a un festival com el Mixtur.