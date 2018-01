El Festival OUI! de Teatre en Francès oferirà nou espectacles de l'1 a l'11 de febrer

El Festival OUI! de Teatre en Francès de Barcelona celebrarà la seva segona edició de l'1 a l'11 de febrer. Oferirà nou espectacles contemporanis, amb un total de 14 representacions, escrits per autors francòfons que provenen de França, el Quebec, Bèlgica, Suïssa, el Senegal i Romania. Les representacions es faran a l’Institut del Teatre, l’Institut Français, l’Almeria Teatre i La Caldera. Seran en francès i, majoritàriament, estaran sobretitulades.

En aquesta segona edició, el festival oferirà nou obres que aborden temes tan diversos com l’evolució de la condició femenina, el coratge, el capitalisme, la mundialització, la democràcia, l’abandonament, l’ecologia, el somni, la manipulació i el diàleg, entre d’altres. Al llarg de dues setmanes, el festival s’endurà els espectadors a la Xina, Bulgària, el Líban, Espanya, Nova York, Escòcia, les estrelles i, fins i tot, al setè continent: l'oceà de les deixalles de plàstic.



El festival tindrà lloc principalment a l’Institut del Teatre (amb dues sales) i l’Institut Français, així com a l’Almeria Teatre i La Caldera, que s’incorpora com a nou espai. Tots els espectacles es representaran en francès i incorporaran sobretítols en català o castellà (a excepció dels programats a l’Institut Français) per tal que la llengua no sigui una barrera.



En acabar les funcions, el públic podrà participar d’un col·loqui amb la companyia (els actors, els directors i, en la majoria dels casos, també els autors). A més, com l’any passat, el festival organitza diverses activitats paral·leles com ara lectures dramatitzades, taules rodones i tallers d’escriptura.

La condició de la dona

Coincidint amb el 50è aniversari del maig del 68, el segon Festival de Teatre en Francès proposa interrogar-se sobre l’evolució de la condició de la dona a través de diverses generacions. Ho farà amb la comèdia 'Et pendant ce temps Simone Veille', de Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon i Trinidad amb què l'1 de febrer obrirà el festival a l’Institut Français. Al mateix espai, el dissabte 3 de febrer les actrius Céline Delbecq (Bèlgica), Penda Diouf (França-Senegal), Julie Gilbert (Suïssa), Camille Laurens (França) i Sandie Masson (França) interpretaran 'Les intrépides', cinc peces curtes sobre el coratge escrites per elles mateixes. Els textos tracten sobre política, societat, la covardia, la corrupció i la violència a les dones.



L’empresa que pressiona els seus treballadors arreu del món es descriu a 'Pulvérisés', un text escrit en francès per l’autora romanesa Alexandra Badéa, que forma part de la nova generació d’autors de teatre. Es representarà diumenge 4 de febrer a La Caldera.



'La Mante', d’Hugo Paviot, dibuixa el retrat d’un pintor mundialment famós que ja no suporta la mirada de la seva mussa perquè en els seus malsons la confon amb la de la seva mare. Anirà a Espanya a retrobar la mare, que el va abandonar als 15 anys. Es podrà veure el 6 i el 7 de febrer a l’Institut del Teatre.



'Le quatrième mur', de Sorj Chalendon, és un text que no ha estat escrit per al teatre, però que malgrat això només parla de teatre i de la possibilitat de dialogar en temps de guerra. Reconegut amb el Premi Goncourt dels estudiants de secundària, l'obra es podrà veure el 8 de febrer a l’Institut Français.



El 10 de febrer a l’Institut del Teatre pujarà a l’escenari 'Les deux frères et les lions', de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, una faula que fa rimar capitalisme amb democràcia. Parla de l’increïble ascensió social de dos germans escocesos i s’inspira en fets reals que han canviat el curs de la història a Europa.



L'obra'Un démocrate', de Julie Timmerman, tancarà el festival l'11 de febrer a l’Institut del Teatre. Està basada en la vida i l'obra d'Edward Bernays, nebot de Freud i inventor de les relacions públiques als Estats Units i gira al voltant de la manipulació de masses a través de la publicitat, la política, entre altres àmbits.



La programació també inclou dos espectacles per al públic familiar. Són 'Odysséus Plastok', que es representarà el 2, 3 i 4 de febrer a l’Almeria Teatre, i 'Deux pas vers les étoiles', el 9 de febrer a l’Institut del Teatre. 'Odysséus Plastok', d’Agnès Sighicelli i Guillaume Edé, transporta a la superfície dels oceans i mostra com un petit plàstic llençat en un pati d’escola arriba al setè continent, el de les deixalles provocades per l’ésser humà en detriment de la fauna aquàtica.

Per la seva banda, 'Deux pas vers les étoiles', de Jean-Rock Gaudreault (Quebec), es tracta d'una peça que reflexiona sobre “Què en fem dels nostres somnis?” i que s’inscriu dins una jornada dedicada als autors del quebequesos. En aquesta ocasió el festival acollirà Evelyne de Chenelière per la lectura en català de la seva obra 'Lumières, Lumières, Lumières' en col·laboració amb Tant per Tant (Quebec).