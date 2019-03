El Festival de Peralada homenatjarà Montserrat Caballé

Una de les millors companyies de dansa clàssica del món, el Ballet del Teatre Mariinski de Sant Petersburg, inaugurarà el 33e Festival Castell de Peralada, que se celebrarà del 4 de juliol al 17 d'agost i que tindrà un record especial per a Montserrat Caballé. El Mariinski serà l'únic nom d'altíssim nivell d'una programació que també inclou un recital líric de la soprano nord-americana Sondra Radvanovsky, un altre de lied de la finlandesa Camilla Nylund, una nova producció de 'La traviata' amb direcció escènica de Paco Azorín, l'espectacle d'Àlex Ollé basat en 'Història d'un soldat' de Stravinsky i l'estrena de l'òpera de cambra 'Diàlegs de Tirant e Carmesina', de Joan Magrané, que posteriorment es veurà al Liceu durant la temporada 2019-2020.

A tot això cal sumar-hi els artistes que ja s'havien anunciat fa unes setmanes: el tenor peruà Juan Diego Flórez amb la soprano armènia Ruzan Mantashyan i l’Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Guillermo García Calvo; el ballarí cubà Carlos Acosta amb la companyia Acosta Danza; i el director veneçolà Gustavo Dudamel, al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra, fent 'El somni d’una nit d’estiu', de Felix Mendelssohn, amb l’actriu María Valverde com a narradora i la simfonia 'Tità', de Mahler.

En la programació que s'ha presentat aquest divendres al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu, el director del festival, Oriol Aguilà, ha destacat la doble presència del ballet del Mariisnky, que el dia 4 de juliol obrirà la programació ballant 'Les quatre estacions' de Max Richter i el dia 5 oferirà un programa mixt amb 'Chopiniana', de Fokine, 'In the night', de Robbins, i 'Marguerite and Armand', d'Ashton. La dansa tindrà un protagonisme significatiu en aquesta edició, perquè també hi participarà el Ballet Nacional de Sodre, dirigit per Ygor Yebra, que el 26 de juliol presentarà 'El Quijote del Plata', amb coreografia de Blanca Li.

El Festival Castell de Peralada 2019 tindrà un record especial per a Montserrat Caballé, una de les grans valedores de la cita empordanesa. Hi haurà una exposició fotogràfica sobre la soprano desapareguda l'any passat i un concert dedicat a ella i protagonitzat per Sondra Radvanovsky, la soprano que va desfermar la passió del públic operístic amb la seva interpretació a 'Andrea Chénier' al Liceu l'any passat. El recital de Radvanovsky serà el 17 d'agost. També hi haurà recitals del baríton francès Ludovic Tézier (el 20 de juliol) i del tenor maltès Joseph Calleja (el 4 d'agost). I Núria Rial i Juan Sancho hi presentaran, el 8 d'agost, 'Human love, love divine', un concert d'àries i duos de Händel.

Pel que fa a l'òpera, la nova 'Traviata' d'Azorín es representarà els dies 5 i 7 d'agost amb un repartiment encapçalat per Ekaterina Bakanova, René Barbera i Quinn Kelsey; el director musical de l'òpera serà Riccardo Frizza, que dirigirà l'Orquestra del Liceu i el Cor Intermezzo. I en l'estrena mundial de 'Diàlegs de Tirant e Carmesina, de Magrané, amb direcció escènica de Marc Rosich i espai dissenyat per Jaume Plensa, les veus seran les de Josep-Ramon Olivé, Isabella Gaudí i Anna Alàs. El festival també inclou una actuació de la formació barroca Vespres d'Arnadí i Dani Espasa, que presentaran l'espectacle 'Ingràvida floració' l'11 d'agost.

La programació no clàssica de Peralada, l'anomenat Estiu Musical, inclou concerts de Paul Anka cantant Sinatra, Charlotte Gainsbourg, Pink Martini i Jessie J. A més, en la secció Paral·lels hi actuarà el pianista Marco Mezquida: farà un concert amb el guitarrista Chicuelo el 10 de juliol (l'estrena del nou disc després del magnific 'Conexión' del 2017), un altre de piano sol a propòsit de Ravel l'11 de juliol i una col·laboració especial amb la ballarina Sol Picó el 14 d'agost. El festival es completa amb un espectacle infantil de Dàmaris Gelabert, la proposta 'Hotel' de la companyia de circ contemporani Cirque Éloize i l'espectacle 'Maestro, where dance music becomes classica', un tancament electrònic per a la 33a edició el 17 d'agost.