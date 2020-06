'Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga': l'esperit d'Eurovisió a ple rendiment

Direcció: David Dobkin. Guió: Will Ferrell i Andrew Steele. 123 min. Estats Units (2020). Amb Will Ferrell, Rachel McAdams i Pierce Brosnan. Disponible a Netflix a partir del 26 de juny

Enguany, el Festival d’Eurovisió s’ha cancel·lat pel coronavirus, però l’esperit d’aquest gran concurs de les músiques nacionals europees, representació hiperbòlica i extravagant del pop rock i el dance pop del continent, manté encesa la flama gràcies a l’empenta d’un nord-americà, el còmic Will Ferrell, productor, coguionista i protagonista de Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga. Malgrat que a priori la idea sona a acudit amb mala llet, l’aproximació de Ferrell al popular concurs musical és segurament el millor film que es podria haver fet, perquè ret homenatge des de fora a aquesta fastuosa trobada artística i alhora festeja els aspectes folklòrics més kitsch de la competició amb una mirada divertidíssima i sense cap ironia maliciosa.

Ferrell, tanmateix, no interpreta un nord-americà, sinó un sensible jove islandès, Lars Erickssong, que somnia amb guanyar Eurovisió per demostrar-li al pare (Pierce Brosnan) i a la resta dels seus veïns vikings que és un home valent. Ho té tot en contra, esclar, però el destí farà que el vent bufi a favor seu i de la seva companya d’aventures, Sigrit Ericksdottir, una Rachel McAdams amb capacitat per donar-li la rèplica al Ferrell més esbojarrat. Tot i el seu metratge una mica dilatat, el film té sorpreses antològiques en el seu repartiment i també en matèria de gags.