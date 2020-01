Oli en el llum de la música antiga

Tot i no formar part del seu repertori troncal, grans mestres de la música antiga com Jordi Savall i John Eliot Gardiner estan dirigint la integral simfònica de Beethoven en aquest any dedicat a commemorar el 250è aniversari del naixement del geni de Bonn. Però ¿com pot escolar-se Beethoven en la programació d’un festival de música antiga i sense que s’interpreti cap obra d’ell? Justament això és el que ha aconseguit Robert Brufau, director de L’Auditori de Barcelona, amb la segona edició del Festival Llums d’Antiga, que se celebrarà del 4 al 16 de febrer a la Capella de Santa Àgata, la basílica de Santa Maria del Pi, el monestir de Sant Pau del Camp i el mateix Auditori.

“Beethoven és tradició i modernitat a parts iguals, i hem proposat un diàleg d’obres al voltant de la seva figura a partir del concepte de llibertat entre l’ordre i el caos”, diu Brufau. Al cap i a la fi, gestionar la llibertat entre l’ordre i el caos és una constant en la història, i s’adiu perfectament amb propostes com la que inaugurarà el festival a la sala 2 de L’Auditori: un programa titulat La foguera de les vanitats amb el qual l’Ensemble O Vos Omnes viatja a la Florència de finals del segle XV, sacsejada pel conflicte entre el brogit hedonista dels Mèdici i la fúria moral del monjo Savonarola. “Interpretarem cants de carnaval que van ser prohibits per Savonarola”, recorda el director de l’O Vos Omnes, Xavier Pastrana. El concert també inclourà peces de Michele Pesenti, Giovanni Domenico da Nola i Josquin des Prés. A més, l’actor Quimet Pla farà de Savonarola. “És un espectacle que conté molta informació”, assegura Pastrana.

La polifonia lluminosa de la cort papal d’Avinyó i de Carlo Gesualdo, entre d’altres, serà la protagonista del concert de la formació belga Graindelavoix a Santa Maria del Pi dijous 6. I el diàleg entre el gran segle francès i el segle d’or espanyol alimentarà el repertori d’El Gran Teatro del Mundo diumenge 9 a la Capella de Santa Àgata: fragments d’òperes de Marais, Lully, Campra i Charpentier que el conjunt creat a Basilea relaciona amb el monòleg de Segismundo de La vida es sueño, de Calderón de la Barca.

Repeteix Justin Taylor

Un dels propòsits de qualsevol festival és fidelitzar artistes. Llums d’Antiga ho ha fet amb el clavecinista francès Justin Taylor, que després de l’èxit de l’any passat hi torna per omplir la Capella de Santa Àgata el dia 11, amb el diàleg més enllà del temps entre Scarlatti i Ligeti que va enregistrar al disc Continuum, i que s’enriquirà amb obres del pare Soler atenent la proposta del festival. També d’un disc, Parle qui veut, surt el programa de cançons medievals moralitzants del Sollazzo Ensemble, el dia 13 a Sant Pau del Camp. El festival es tancarà el 16 de febrer al mateix espai amb la recuperació patrimonial que La Real Cámara, dirigida per Emilio Moreno, farà d’Antonio Caldara (1670-1736), l'autor italià que va ser compositor de cambra de l'arxiduc Carles a Barcelona cap al 1708.