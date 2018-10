Torna el Passatge Insòlit: fantasia, circ i il·lusionisme, ara també de nit

L'il·lusionisme, la fantasia i el circ tornen a Santa Coloma de Gramanet en la 9a edició del Passatge Insòlit, el festival especialitzat en les arts del firaire, que ofereix deu espectacles aquest cap de setmana als jardins de la Torre Balldovina. El Passatge està pensat com un espai on cadascú pot anar creant la seva ruta, dirigint-se a les atraccions o espectacles que més li cridin l'atenció.

Els nens continuen sent els protagonistes de l'esdeveniment, però ara els pares que els acompanyen també podran gaudir d'espectacles pensats per a ells. La novetat és la Nit del Passatge, una franja nocturna en què es podran veure representades tres peces teatrals de 15 minuts del Festival Píndoles: 'Duel', un duel verbal i esgrimístic, de Juanjo Marín; 'L'increïble home bala', un monòleg creat per Ariadna Pastor i Adrià Aubert, i la comèdia 'Happy birthday, Jaime Love', escrita per Jordi Diamant i dirigida per Joaquín Daniel. A més, es farà la representació de 'L'Ensort', de la companyia francesa Têtes de Mules, on a través d'un espiell es podrà veure una estranya família formada per un home esquelet, una vídua negra i un xarlatà que anirà despistant i manipulant el públic, jugant amb les il·lusions de la gent.

La programació infantil segueix amb 'Udul', de la companyia Los Galindos, un espectacle de circ en el qual sentiments i emocions com l'encontre i la desavinença conviuran amb la falsa cortesia, l'ego, la crueltat i la por; 'Open Door', de Pere Hosta, on interpreta un personatge excèntric i surrealista que trasllada el públic a escenaris imaginaris, i 'TDB', de la companyia l'Avalot, un misteriós trajecte en tren que els nens compartiran amb un cap d'estació, un mecànic i una bruixa.

El festival vol arribar al màxim nombre de persones possible amb entrades a preus populars d'entre 1 i 6 euros, a més d'alguns espectacles gratuïts.