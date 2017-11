Ficcions per viure l’experiència de la història

Un diàleg entre l’escriptor xilè Jorge Edwards i l’actriu barcelonina Maria Molins al Teatre Condal obre avui les activitats de la cinquena edició del festival Barcelona Novel·la Històrica, que té com a seu principal l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster. Fins a l’11 de novembre se succeiran trobades amb novel·listes, periodistes, cineastes i filòsofs en una programació aixoplugada sota el concepte de la condició humana. “En la novel·la històrica, la condició humana és el motor més determinant per entendre com és la nostra relació amb el món”, diu el comissari del festival, Fèlix Riera, que proposa “veure com l’home s’ha mogut en la història”, tant a través de la literatura com de la ficció cinematogràfica i televisiva.

Per saber com es desplega aquest marc conceptual tan poc concret, hi haurà xerrades com les de dimarts: la que compartiran Rafel Nadal, Ferran Sáez i Raül Garrigasait (autor de la novel·la Els estranys ), moderada per Sergi Doria, i la que confrontarà els punts de vista del cineasta Albert Serra, el guionista Ja- vier Olivares (creador de la sèrie El Ministerio del Tiempo ) i el novel·lista Miguel Molina, amb el poeta David Castillo repartint joc.

El festival, organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub) amb un pressupost de 120.000 euros, presenta aquesta edició com un canvi de rumb. “En les quatre edicions anteriors un dels aspectes centrals era la novel·la històrica en ella mateixa. Ara hi ha la voluntat d’incidir en viure experiències a través de la història”, diu Riera. Per estirar aquest fil hi ha debats com el que protagonitzaran dimecres Pere Portabella, Jordi Cabré, Marina Llansana i David Fernàndez sobre en quins personatges històrics s’emmirallen els polítics d’avui; o el que aplegarà Xavier Theros, Pilar Rahola i Rafael Vallbona, que explicaran les emocions que guien els personatges de les seves novel·les.

La força de l’Amèrica Llatina

Un dels atractius d’aquest Barcelona Novel·la Històrica és la presència llatinoamericana. Aurelio Major, codirector de la revista Granta, coordina una jornada, dijous, en què el crític veneçolà Gustavo Guerrero i el peruà Julio Ortega analitzaran el tractament de la història en la literatura llatinoamericana. “A Amèrica la història és encara un contenciós. Estem passant constantment de la memòria a la història i al mite”, recorda Major. També intervindran en el festival la colombiana Laura Restrepo, els argentins Edgardo Cozarinsky i Pablo Ramos, la veneçolana Ana Teresa Torres i els mexicans Álvaro Uribe i Pablo Raphael. “Els novel·listes llatinoamericans s’oposen a les lleialtats tribals i al desig de les creences”, diu Major.

Coincidint amb l’inici del festival, avui al Saló de Cent de l’Ajuntament es lliurarà el premi Barcino de novel·la històrica a Arturo Pérez-Reverte, un autor condemnat per plagi. “Els membres del jurat van destacar el seu itinerari literari dins la novel·la històrica, que és bastant irreprotxable”, diu Fèlix Riera.