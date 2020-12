La Filmoteca resisteix: 92 espectadors per sessió i cicles de Chomón, Marker i Cassavetes

"Sorprenent, paradoxal i, finalment, molt positiu". Així ha resumit Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, el balanç d'assistència de públic al centre durant el 2020. Enmig de la pitjor crisi que han vist les sales de cinema, la Filmoteca resisteix l'embat del covid i les limitacions d'aforament amb xifres d'assistència que serien l'enveja de qualsevol cinema comercial, sobretot en un any en què s'han suspès 607 sessions, prop del 50% de les previstes. A 30 de novembre, el nombre d'espectadors de les 637 sessions realitzades és de 58.286, amb una mitjana de 92 espectadors per sessió. Aquesta última és la dada més sorprenent, ja que tot i que inferior la dels anys més bons dels centre, és similar a la del curs de 2017. I la mitjana fins i tot puja als 156 espectadors per sessió en el cicle dedicat a Federico Fellini, el més popular entre el públic. Per Riambau, les xifres demostren "la confiança dels espectadors de la Filmoteca en la cultura i, en general, que la cultura és segura".

De cara al 2021, el menú que prepara la Filmoteca és suculent i ple de noms importants, començant per un dels seus pioners, Segundo de Chomón, que dona nom a una de les sales del centre. El seu 150è aniversari de Chomón és l'excusa d'un cicle que culminarà a l'octubre amb un simposi internacional que Riambau espera que se celebri a Barcelona. També es perfila una possible col·laboració amb el Festival de Sitges aprofitant que la data exacta de l'aniversari coincideix amb la cloenda del festival. La baralla de la Filmoteca inclou un pòquer d'autors claus del cinema: John Cassavetes, Theo Angelopoulos, Satyahit Ray i Chris Marker, que també protagonitzarà una exposició que reunirà fotografies, publicacions, cartells i la seva instal·lació Immemory. D'aquests cicles el més especial per a Riambau és el del seu amic Angelopoulos. "El 2011 va venir a Barcelona a rebre un premi i, després de sopar, vam anar a veure la Filmoteca, que encara estava en obres -ha recordat-. Estàvem preparant un cicle, però es va bloquejar el 2012 quan, durant un rodatge, el van atropellar i va morir".

La programació també inclourà una extensa retrospectiva de l'actor Michel Piccoli, que va morir el maig passat, i cicles d'autors singulars com el mexicà Carlos Reygadas, l'armeni Artavazd Peleixian o una de les poques directores habituals del Hollywood clàssic, Dorothy Azner. Entre la collita nacional destaquen els noms de Marc Recha i de Colita. Del primer es recuperarà tota la seva obra incloent, per primera vegada, els seus curts en Super 8 o, com ell diu, els seus "pecats de joventut", que permeten descobrir com els seus primers interessos cinematogràfics tenien més a veure amb el western i el cinema d'acció que amb els experiments fílmics. Colita, per la seva banda, tindrà carta blanca per programar un cicle. La fotògrafa ha promés "pel·lícules divertides, bon cinema" i només ha avançat un títol: La nit del caçador, de Charles Laughton. "Anem bé, anem bé", ha apuntat sorneguer Riambau.