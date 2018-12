La Filmoteca remunta el vol i recupera públic

Isaki Lacuesta, Icíar Bollaín, Jeff Bridges, Stephen Frears, Bernardo Bertolucci, Roman Polanski i els musicals seran alguns dels protagonistes de la programació de la Filmoteca al llarg del 2019, l’any en què també es commemorà el centenari del naixement de Joan Brossa. “El cinema ens ha ensenyat a mirar”, va deixar escrit el poeta, i Esteve Riambau, director de la Fimoteca, recull la cita per defensar una programació en què no hi faltarà l’homenatge a Brossa. “És un dels nostres, i té una butaca amb el seu nom a la sala Chomón. Cada mes hi haurà una pel·lícula brossaniana a la programació, i començarem amb Ocells, d’Alfred Hitchcock”, informa Riambau. A més, el poema visual Hitchcock (1982), que Brossa va donar a la Filmoteca, serà la imatge de la programació del 2019.

Ahir, en la presentació del nou curs, Riambau va dir que se sentia “molt satisfet” amb els cicles previstos. La satisfacció, o potser una actitud més aviat relaxada, fins i tot el va dur a començar la roda de premsa amb una broma: “No farem cap cicle sobre Manuel Valls”, va dir Riambau a propòsit de l’accidentat acte de precampanya que el candidat a l’alcaldia de Barcelona havia fet minuts abans just davant de la Filmoteca, al cor del Raval. Tot seguit, Riambau va explicar un altre motiu d’alegria: el balanç positiu amb què es tancarà el 2018.

La Filmoteca no ha de competir amb les pantalles comercials, tot i que tenir les sales buides és mala peça al teler d’un equipament públic. La situació mai ha sigut desesperant, però els resultats del 2017 feien necessària una reflexió. “La baixada de públic va ser sistemàtica al llarg de tot el 2017, amb un 8% menys d’espectadors que el 2016. En vam prendre nota”, recorda Riambau. La bona notícia és que el públic ha tornat i el 2018 mostra dades positives. Fins al 30 de novembre la xifra d’espectadors que han assistit a les 1.185 sessions programades és de 127.467, amb una mitjana de 107,6 per sessió. En el mateix període del 2017 el nombre d’espectadors va ser de 118.882 (94,6 per sessió). Les dades són especialment rellevants, atès que les tempestes del setembre van obligar a tancar la Filmoteca durant divuit dies. “Ha sigut un any intens, complicat per la inundació”, admet Riambau.

També és significatiu el rècord assolit al gener, quan va tenir 16.482 espectadors i una mitjana per sessió de 142, el mes amb més públic des que la Filmoteca es va traslladar al Raval. Aquest rècord va coincidir amb el cicle dedicat a Ken Loach. “Vam tenir una arrencada molt potent amb Ken Loach, Patricio Guzmán i Patrice Leconte”, precisa Riambau. L’objectiu per al 2019 és consolidar aquesta tendència, recordant que “un dels secrets” de la Filmoteca és “convertir les sessions en petits esdeveniments irrepetibles”, ja sigui per la naturalesa del material projectat com, sobretot, per la presència de cineastes en els passis de les pel·lícules. Tot plegat s’ha de fer sense oblidar raons de ser de la Filmoteca com ara la preservació i la divulgació del patrimoni cinematogràfic, tant català com internacional.

L’any començarà amb un cicle sobre Isaki Lacuesta que inclourà el material fílmic (llargs, curts i instal·lacions filmades) que forma part de la retrospectiva antològica que li dedica el Centre Pompidou de París. “Veure com dialoguen els curts amb els llargs i amb les videoinstal·lacions permetrà veure com lliga tota l’obra”, diu Isa Campos, 50% de l’equip artístic que completa Lacuesta. “L’acusació que només fem retrospectives de vellets fa una mica de mal”, diu Riambau, que aquest any almenys pot refutar l’acusació amb el cicle sobre Lacuesta i el que protagonitzarà Icíar Bollaín.

Entre les retrospectives amb nom propi destaca la dedicada a Terry Gilliam, que visitarà la Filmoteca per, segons Riambau, “treure’s l’espina que té clavada de l’estrena de L’home que va matar el Quixot, que no ha anat com ell esperava”. També hi haurà una carta blanca a Mercè Sampietro, cicles amplis sobre Barbet Schroeder, Stephen Frears, Bernardo Bertolucci, el director d’art Félix Murcia i Krzysztof Kieslowski, “un cineasta que va morir massa aviat”. D’aquests dos últims també hi haurà exposicions. El mateix passarà amb l’actor Jeff Bridges, ja que es mostraran les fotografies que l’actor feia en rodatges com el d’ El gran Lebowski i que ja es van veure al festival de fotografia analògica Revela’t al maig.

Cinc grans cicles

de la programació

del 2019

Isaki vs. Lacuesta

Un cinema que mai no acaba és el més que adient subtítol del cicle que obrirà l’any 2019 a la Filmoteca a propòsit de l’univers d’Isaki Lacuesta i d’Isa Campos. La retrospectiva també és una manera de tancar un cicle creatiu després d’ Entre dos aguas.

United Artists, 100 anys

“Va ser la primera productora independent”, diu Esteve Riambau. La van crear Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks i David W. Griffith, “els quatre magnífics que van defensar els seus interessos artístics i creatius”. Al març.

Musicals, tal com sonen

“Capgirarem les expectatives convencionals”, diu el director de la Filmoteca sobre un cicle que a l’agost transitarà clàssics de la Metro, òperes rock, biopics musicals, concerts i La La Land. Atenció també al cicle sobre animació per a adults al novembre.

Censurats, retrobats...

...i restaurats. Promet ser un dels gran cicles de l’any perquè programarà clàssics que han tornat a la llum gràcies a la feina de diferents filmoteques i que en alguns casos estan fent que calgui reescriure la història del cinema. Serà a l’octubre.

Polanski & Seigner

Al desembre arribarà un cicle sobre Roman Polanski i Emmanuelle Seigner. “Hem d’acabar de veure com ho fem perquè tothom se senti còmode, començant per ells mateixos”, diu Riambau conscient de la polèmica que acompanya Polanski.