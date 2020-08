‘Fils trencats', un curtmetratge sobre els maltractaments a la gent gran

Els maltractaments intrafamiliars a les persones grans són una de les "realitats invisibles", i sobretot poc representades en la ficció audiovisual. Per això mateix cal destacar projectes com Fils trencats, un curtmetratge ara en fase de rodatge que aborda precisament aquesta temàtica, així com la soledat no desitjada que pateix la gent gran i com la companyia d'un gos pot ajudar en la recuperació emocional d'aquestes persones.

Fils trencats, dirigit per Josep Oller, és una producció de Films en Off en col·laboració amb l'associació Huellas Compartidas. L'origen del curt és una idea de Paco Camarasa sobre la Berta, una vídua de 80 anys que fuig dels maltractaments del seu fill, i que només pot comptar amb l'ajuda de la Mouna, una noia migrada que va a casa seva a ajudar-la un parell de cops per setmana.

La protagonista del curt és l'actriu Montse Ribadellas, i el repartiment el completen Miquel Sitjar, com a fill; Joan Massotkleiner, com el seu marit mort; Toni Sevilla, un veí que coneixerà en el transcurs de la història, i Mouna Sabaly, que interpreta la noia d'origen migrant que dona un cop de mà a la Berta. L'altre gran protagonista del curtmetratge és el Haru, un gos que va ser abandonat i que actualment treballa com a gos de teràpia amb l'equip d' El Racó de Milú.