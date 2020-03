Fina Miralles i Félix González-Torres, grans protagonistes del 2020 al Macba

"És un bon moment per al museu", diu el director del Macba, Ferran Barenblit. Queda lluny la tensió de fa uns mesos, quan la imatge del museu barceloní va quedar malmesa per la manera com va gestionar el conflicte amb els veïns del Raval Nord que reclamaven que la Capella de la Misericòrdia acollís un CAP (centre d'atenció primària) en comptes d'una ampliació del Macba. Superat el tràngol, amb la capella per al CAP i una nova ubicació a la plaça dels Àngels per a un nou edifici museístic, fins i tot el llenguatge gestual de Barenblit ha canviat. De fet, ja havia canviat fa uns dies amb l'anunci de la donació al Macba de la col·lecció de Rafael Tous. "L'arribada de la col·lecció Tous per a nosaltres és absolutament clau", ha insistit Barenblit aquest dimarts en la presentació del programa d'exposicions d'aquest any, un 2020 en què el museu celebra el 25è aniversari.

Tanmateix, l'efemèride no tindrà un tractament especial, si més no en una temporada expositiva amb cinc reclams principals: Fina Miralles, Félix González-Torres, Tony Cokes, la performance dels anys 90 a Espanya i, esclar, la col·lecció Tous. "És una programació de la qual estem molt satisfets", diu Barenblit, que en aquest 2020 disposa d'1,25 milions d'euros per a exposicions. El pressupost total del Macba per a aquest any és d'11,48 milions d'euros, un 2% més que el 2019. Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona han augmentat un 5% la seva aportació a un museu que l'any passat va tenir 357.000 visitants, un 7% més que el 2018.

'Acció. Una història provisional dels 90'

Del 3 d'abril al 27 de setembre. Comissariada per Ferran Barenblit i Aida Roger

El mateix director del Macba comissaria una exposició dedicada a l'escena de la performance a Espanya durant la dècada dels 90. L'enfocament és tant formal com de contingut i explora les relacions de l'acció performativa amb la poesia, la música i l'escena parateatral. Hi apareixeran noms com Accidents Polipoètics, Tere Recarens, Àngels Ribé, Marcel·lí Antúnez, Los Rinos, Circo Interior Bruto, Óscar Abril Ascaso, Enric Casasses, Benet Rossell... "Pretenem mostrar la història de la performance. En un moment de desmemòria, el dels anys 80 i la Transició, va haver-hi una generació que sí que va mirar al passat i va crear una escena extraordinàriament rica, amb temàtiques com la insubmissió al servei militar i l'impacte de la sida", explica Barenblit sobre una escena artística que va "recuperar pràctiques relacionades amb el cos". "Gran part de les performances d'aquella època eren llibres d'instruccions que qualsevol pot refer", diu el director del Macba, que avança que justament això és el que faran alguns dels participants en l'exposició.

Tony Cokes

Del 8 de maig al 27 de setembre. Comissariada per Anna Cerdà i Callís

Exposicions com aquesta sobre l'artista nord-americà Tony Cokes (Rochmond, 1956) són les que donen sentit a un museu d'art contemporani que vulgui anar més enllà dels camins previsibles. Anna Cerdà i Callís s'ha fixat en "un artista extraordinari i apassionant, que fa servir el videoassaig com a eina de treball", tal com diu Barenblit. Cokes, format com a fotògraf, treballa pràcticament com un DJ d'imatges, conceptes i referències. Dissol les jerarquies i relaciona en igualtat l'estructuralisme d'Althusser, els estudis culturals afroamericans de Paul Gilroy, estrelles del pop com David Bowie i Morrissey (però també Aretha Franklin i el grup de hip-hop Public Enemy) i icones polítiques com Malcolm X. Crític amb el capitalisme i defensor "d'idees amb les quals pots ballar", Cokes "explora la representació de les identitats". L'exposició del Macba és una gran oportunitat per veure les diferents dimensions del treball de Cokes.

'Fina Miralles. Soc totes les que he sigut'

Del 15 de maig a l'1 de novembre. Comissariada per Teresa Grandas

Teresa Grandas, que ja va comissariar la mostra sobre Joan Brossa al Macba, dona forma i contingut a una exposició que Barenblit descriu com a "llargament esperada". Efectivament, el Macba li devia una gran exposició a Fina Miralles (Sabadell, 1950), "una artista clau, una autèntica trencadora", com exclama el director del museu. Ja sigui relacionant l'art amb la natura, dotant l'art conceptual de contingut feminista (com va recordar l'exposició Feminismes del CCCB) o fent una crida constant a la subversió, Fina Miralles serà una de les grans protagonistes del 2020 al Macba. El propòsit de Grandas, i per tant del museu, és "repensar el lloc de Miralles en la historiografia de l'art". A més, l'exposició es completarà amb la publicació de textos sobre la seva feina.

'Félix González-Torres: política de la relació'

Del 30 d'octubre del 2020 al 17 de març del 2021. Comissariada per Tanya Barson

Segons Barenblit, Félix González-Torres (1957-1996) va ser "un artista que va canviar la història de l'art". "Va morir a causa de la sida el 1996, i va ser un dels grans xocs de l'època". L'exposició del Macba sobre l'artista nascut a Cuba, la segona a l'Estat després de la que va fer el Centre Gallec d'Art Contemporani de Santiago de Compostel·la als anys 90, serà una gran retrospectiva amb "lectura política" de la seva obra "en relació amb Espanya i Amèrica". La mostra, diu Barenblit, "planteja qüestions de memòria, identitat, llibertat i autoritat". La condició queer, el postcolonialisme, la política, l'existencialisme i el desig són elements que s'exploraran en les quatre sales de l'exposició dedica a un artista que va ser homenatjat en l'última edició de la fira Arco, on, per cert, el Museu Reina Sofia (i no el Macba) va aprofitar per adquirir obra de Daniela Ortiz, concretament les setze pintures de castes que es van poder veure a La Virreina Centre de la Imatge. "Nosaltres no comprem a Arco. Comprem a partir d'Arco, i també tenim una obra meravellosa de Daniela Ortiz que també es va veure a La Virreina", ha dit Barenblit preguntat sobre per què el museu barceloní no havia adquirit l'obra de l'artista peruana resident a Barcelona.

'Col·lecció Rafael Tous'

Del 27 de novembre de 2020 al 17 de maig del 2021. Comissariada per Antònia Maria Perelló i Claudia Segura

Ferran Barenblit no vol avançar gaire res sobre l'exposició que tancarà l'any al Macba, la dedicada a la col·lecció d'art conceptual que ha donat Rafael Tous. De material n'hi ha per fer-ne més d'una, amb obres d'Antoni Llena, Joan Rabascall, Eulàlia Grau, Àngels Ribé, Francesc Torres...