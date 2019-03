La 5a Fira d'Art Modern i Antic de Barcelona arrenca amb un Rusiñol de museu i un 'nou' Joan de Borgonya

La cinquena edició de la Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (FAMA), que va arrencar aquest dimecres a les Drassanes, va escalfar motors amb l’anunci que la galeria Gothsland té a la venda una obra de Santiago Rusiñol de museu, un retrat de l’escultor Enric Clarasó que costa 450.000 euros. I dimecres també es va fer pública una altra sorpresa: la galerista Olga de Sandoval té a la venda una obra mestra de Joan de Borgonya, 'Anunciació'. La descoberta es va produir després que la galerista en demanés l’exportació com anònim del segle XVI. L’Estat va aturar l’exportació i com que el preu amb què la galerista el treia a la venda es considera una oferta irrevocable, el pot adquirir per aquest preu i no pel de la fira, que és més alt.

Es conserven poques obres de Joan de Borgonya, que va ser també l’autor de les pintures heràldiques del cor de la catedral de Barcelona, i que té obra al MNAC i al Museu d’Art de Girona. L’'Anunciació' era coneguda pels experts gràcies a què va ser publicada en catàlegs al començament del segle passat. La galerista va declinar fer-ne públic el preu que la pintura té a la fira perquè li ho impedeix la seva política d’empresa. Malgrat tot sí que és públic que la forquilla de preus de la fira arrenca amb 100 euros i que una arpillera de Millares de la galeria Lorenart costa uns 300.000 euros.

La FAMA està organitzada pel Gremi d’Antiquaris de Catalunya i enguany hi participen 29 galeristes i antiquaris d’arreu de l’Estat. També s’hi poden veure obres de Marià Fortuny, Joaquim Mir, Joan Miró, Alexander Calder i Manolo Valdés. “Intentem que la meitat dels expositors siguin galeristes, que toquen només pintura, i l’altra meitat antiquaris, que porten pintura antiga, escultura, mobles, ceràmica i qualsevol tipus de peça que tingui més de cent anys”, explica l’antiquari i president de la fira, Sergi Clavell. La fira tancarà diumenge i entre els plats forts també hi ha 'Concert a la taverna' i 'Le cabaret', dels modernistes Lluís Graner i Ricard Opisso, a la galeria Art Petritxol, i el conjunt d’art i antiguitats nàutics de la galeria Nautilus.