La fiscalia demana arxivar la causa contra Willy Toledo

El jutge ha obert un judici oral contra Willy Toledo després de rebre un escrit de la fiscalia en què demana que s'arxivi la causa en què està processat per haver insultat Déu i la Mare de Déu en uns comentaris a Facebook. El titular del jutjat d'instrucció número 12 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha decretat obertura de judici oral per a l'actor per un delicte contra la llibertat de consciència i els sentiments religiosos i un altre d'obstrucció a la justícia. Per aquests delictes, l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians, que exerceix d'acusació en la causa i que va iniciar el procediment, demana 22 mesos de multa per a Toledo.

Canvi de criteri

La fiscalia ha canviat de criteri i s'ha pronunciat a favor d'arxivar la causa contra Willy Toledo, una decisió que contrasta amb la que ha mantingut al llarg de la causa, en què fins i tot va demanar al jutge que ampliés la investigació a més missatges de l'actor. En el seu escrit, la fiscal explica que els comentaris pels quals Toledo va ser processat "poden ser considerats de gust dubtós, eixut i sens dubte irrespectuós amb els sentiments dels que professen la religió catòlica, però no es pot dir que constitueixin un delicte d'escarni".

De la mateixa manera, l'escrit subratlla que "la intencionalitat dels missatges no es pot desvincular del context en què es van publicar", una situació en què tres dones havien de ser jutjades per un delicte contra els sentiments religiosos per organitzar la processó del Cony Insubmís a Sevilla. Segons la fiscalia, el contingut del missatge de Willy Toledo respon a l'opinió que tenia sobre aquell procediment.

En cas d'acceptar la decisió de la fiscalia, Toledo aniria a judici –que celebrarà un jutjat penal de Madrid i que encara no ha estat assenyalat– amb l'acusació exercida pels Advocats Cristians. En la seva interlocutòria el jutge imposa a Toledo, que va arribar a ser detingut per la Policia després de negar-se dos cops a comparèixer al jutjat, el pagament de 500 euros pels danys i perjudicis causats.

La publicació problemàtica

Toledo va ser denunciat per l'esmentada associació arran de diversos comentaris difosos a Facebook el juliol del 2017, en què titllava d'"energúmena" una jutge de Sevilla que va decidir obrir judici oral a tres dones acusades d'un presumpte delicte contra els sentiments religiosos, per haver dut a terme una processó amb una gran vagina, que van anomenar "la processó del Cony Insubmís".

"Em cago en Déu i em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i virginitat de la Mare de Déu. Aquest país és una vergonya insuportable. El fàstic em supera. Aneu a la merda. Visca el cony insubmís", va escriure Toledo al seu perfil de Facebook el 5 de juliol, un missatge que el jutge va considerar que contenia "frases potencialment ofensives per a la religió catòlica i els seus practicants".