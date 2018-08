'Folia', una veritable simbiosi artística

Magistral l'espectacle ' Folia' , del coreògraf Mourad Merzouki, que divendres va cloure el Festival de Peralada. Vital, intens, energètic, poètic, jove, b rillant, alegre... Són molts els qualificatius positius per descriure aquesta autèntica ' folie' (bogeria). Perquè ' Folia' és una vivència que va més enllà de la dansa i la música, és un autèntic regal per a l'esperit.

Durant una hora intensa tots els estils de la dansa convergeixen en perfecta harmonia amb la música renaixentista, barroca i electrònica, una aposta arriscada que curiosament funciona a les mil meravelles i traspua bellesa, sensibilitat artística i un missatge de rerefons.



'Folia' comença alegre i juganer, els ballarins juguen amb planetes-globus al so d'una tiorba tocada des de dins del Sol. La Terra va de mà en mà fins que, marejada, acaba explotant . Comença la bogeria.

Disset ballarins/es prenen l'escenari en una simbiosi perfecta d'estils. El contemporani i el ballet clàssic es posen al servei del hip-hop, que s'eleva a categoria d'art major amb els ritmes barrocs. Mentrestant, una ballarina fa piruetes sobre les puntes amb un noi que pivota sobre el seu propi cap al ritme d'un Purcell passat pel sedàs de la música electrònica. Un dervix en trànsit balla una ' folia' (esquema harmònico-melòdic usat a partir de finals del segle XV) renaixentista. Tot se succeeix amb una precisió extrema.

Set músics interactuen amb els ballarins i la soprano

Els set músics de Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigits per Franck-Emmanuel Comte, interactuen amb els ballarins i la soprano, Heather Newhouse, allarga l'agut händelià sobre les espatlles dels dansaires. Una tarantel·la antiga de ritme tribal sona a jazz i les dosis d'humor i elegància –músics amb casaques del XVIII, ballarins amb pantalons i camisa de colors grisos– se superposen mentre el virtuosisme de dos violins de saló combrega amb les acrobàcies impossibles de la dansa de carrer en un diàleg que ens remet a la vida de Merzouki, nascut en un barri marginal de Lió en el si d'una família algeriana. I és que ' Folia' també és barreja de cultures, abolició de classes socials, art allà on hi ha talent.

'Folia' trenca tots els codis imaginables per crear-ne de nous i més enllà de la poètica reflexiona sobre l'absurditat d'un món que no sap on va, alhora que toca l'ànima de l'espectador, que va ovacionar una de les creacions més completes, originals i sorprenents vistes els darrers anys.