'Folk per la llibertat' al Centre Artesà Tradicionàrius

El Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona acull aquest divendres a partir de les nou del vespre el concert solidari 'Folk per la llibertat'. L'acte, que comptarà amb més de 40 músics, vol denunciar el tancament a la presó de vuit membres del Govern, dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural i l'estada obligatòria a Brussel·les del president Puigdemont amb altres consellers de la Generalitat, a més de mostrar el rebuig a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Els músics que hi participen són: Joana Gomila i Arnau Obiols, Pep Gimeno 'Botifarra', Miquel Gil, Francesc Ribera "Titot", Quico el Célio i el Noi, Carol Duran, Joan Garriga, Carles Bleda, Pau Riba, Jordi Fàbregas, Ton Rulló i Miquel Estrada, Jaume Arnella, Mirna Vilasís i Xavi Múricia, Jordi Batiste, Toni Xuclà i Sara Terraza, Alfons Rojo, Pere Olivé, Manu Sabaté, Eduard Casals, Pau Benítez, Francesc Marimon, Clara Ayats i Marcel Marimon, Ramon Manent, Alba Tomàs, Anaís Falcó i Christian Simelio, Ivó Jordà i Marçal Ramon, Jaume Ayats, Esther Garcia i Irirs Gayete, Marc del Pino i Siscu Cardona, Dani Àlvarez, Alba Logan i Enric Punsola. El concert comptarà amb una formació musical liderada per Marcel Caselles, i serà presentat per Pau Benavent.

El concert és de lliure accés mitjançant la taquilla inversa, és a dir, l'aportació voluntària. La recaptació se sumarà a la caixa de la solidaritat promoguda per l'ANC i Òmnium Cultural, institucions que també donen suport a l'acte d'aquest divendres.