Fotoconnexió mostra la reinterpretació d'obres de grans fotògrafs en un vídeo

Fotoconnexió, una associació cultural sense ànim de lucre que agrupa fotògrafs, arxivers, historiadors i col·leccionistes, va decidir convidar els fotògrafs aficionats i professionals a reinterpretar obres d'altres fotògrafs durant el confinament. Una trentena han reproduït des de tècniques fotogràfiques del segle XIX com daguerreotips i cianotípies fins a l'obra de fotògrafs més contemporanis com Sebastião Salgado o Chema Madoz, passant per Gabriel Casas, Gerda Taro o Robert Capa. El resultat l'han penjat a les xarxes en forma de vídeo.

Fotoconnexió és l'entitat que, entre altres coses, va fer possible la recuperació de les fotografies que Francesc Boix va fer abans de ser deportat al camp de concentració de Mauthausen i que ara es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Reinterpretar obres, sobretot pictòriques, ha estat una pràctica força estesa durant el confinament. Alguns museus van prendre la iniciativa de convidar els seus seguidors a fer la seva pròpia versió d'algunes obres d'art. Va ser el cas, per exemple, del Museu Getty de Los Angeles o de la Tate de Londres, que va proposar el repte de recrear les escultures d’un minut d'Erwin Wurn.