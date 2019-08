Fotografien les restes del 'Titanic' per primera vegada en 14 anys

El grup d'exploradors Caladan Oceanic ha aconseguit fotografiar les restes del 'Titanic', situades al nord de l'oceà Atlàntic, per primera vegada en els últims 14 anys. L'expedició ha anat a càrrec de l'empresa Atlantic Productions –guanyadora de diversos premis Bafta–, que utilitzarà les imatges obtingudes per fer un documental. El transatlàntic va enfonsar-se l'abril del 1912 durant el seu viatge inaugural entre la ciutat anglesa de Southampton i Nova York.

Els experts han aconseguit fer nombroses instantànies del vaixell mitjançant un vehicle submergible tripulat. Les imatges mostren l'estat actual de les restes de la nau, que es troba a 3,8 quilòmetres de profunditat i a uns 600 quilòmetres de la costa de Terranova, al Canadà. A aquesta profunditat, la temperatura de l'aigua està al voltant d'un grau centígrad, i el vaixell s'està deteriorant per l'efecte dels corrents marítims i l'atac dels bacteris. Algunes parts de la nau, com les cabines del capità, són pràcticament irreconeixibles. Per fer les fotografies, l'expedició ha dut a terme cinc immersions al llarg de vuit dies.