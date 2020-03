Francesc Casadesús: "El Grec es posarà al costat del sector"

El festival Grec es posa "al costat" del sector davant la paràlisi general provocada pel coronavirus, tal com va explicar dimecres el tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats. La direcció del Grec ja està treballant sobretot amb artistes, companyies locals i sales de Barcelona per mirar d'aixoplugar espectacles ajornats o cancel·lats entre el març i l'abril. Això faria que la programació s'allargués dues setmanes a l'agost, segons ha detallat el director del Grec, Francesc Casadesús, a l'ACN. Aquesta programació extraordinària no aniria tant al Teatre Grec com als espais del Grec Ciutat.

Casadesús admet que l'operació pot "alterar el relat" d'una programació que ja estava tancada, però defensa que un festival públic "sempre ha de respondre a les necessitats del sector". Per fer-ho, demana ampliar el pressupost del Grec un milió d'euros. "Treballarem perquè el Grec sigui aquell moment d'optimisme en què la ciutat de Barcelona surti del confinament", diu el director del festival. Des del confinament obligat a casa seva, Casadesús està en contacte amb molts teatres i sales de la ciutat, creadors i companyies greument perjudicats pel tancament general d'aquestes setmanes.

L'ampliació, per al Grec Ciutat

"Em sembla important posar aquests recursos a disposició de la gent que ha fet tota la despesa de producció però no pot treure'n el rendiment d'explotació", diu en relació al destí dels diners extraordinaris que espera rebre de l'Ajuntament. En el millor dels casos, Casadesús espera incrementar en un milió d'euros els 3,3 milions de pressupost de què ja disposa.

Encabir propostes amb la programació ja tancada implicarà segurament que el festival s'amplii uns quinze dies, fins a la primera quinzena d'agost. L'ajut del Grec es concretarà en la pròpia campanya de comunicació que representa participar en el festival, així com el pagament dels caixets que ara s'han perdut. Al juliol la programació no s'alterarà gaire, a l'espera d'hipotètiques cancel·lacions de companyies internacionals a causa del coronavirus.



Quant a l'agost, la majoria de produccions que el Grec rescati formaran part del circuit del Grec Ciutat, i difícilment seran espectacles grans per programar al Teatre Grec, ni als "grans equipaments públics", on d'altra banda el festival ja hi arriba. Es tracta, doncs, de propostes de companyies que "van a risc" i que havien previst funcions entre el març i l'abril sobretot en sales privades, moltes "de proximitat i petit format". Això, esclar, sempre que companyies i sales tinguin disponibilitat i possibilitat d'obrir a l'agost per oferir novament els espectacles. En aquest sentit, pot ser que enguany s'estrenin al festival sales que fins ara no hi havia participat, apunta Casadesús.



Casadesús no dubta que "el relat" del festival, que enguany segueix el seu viatge escènic mirant cap a l'Amèrica Llatina, quedarà "una mica alterat". Però si el preu és "fer costat" i adaptar-se a les necessitats del sector, el director està disposat a pagar-lo. De fet, la programació internacional bé podria quedar alterada al marge de la voluntat del festival, en funció de l'evolució de l'expansió del coronavirus i les restriccions dels diversos països llatinoamericans d'on vindran unes quantes companyies convidades.

La comunicació del mateix festival ja s'ha vist alterada pel coronavirus. El Grec s'havia de presentar públicament el 31 de març, però no serà així. Casadesús diu que potser enguany avançaran programació de forma temàtica o per equipaments, en "paquets", abans de la tradicional posada de llarg amb la premsa, que no es preveu abans del mes de maig.