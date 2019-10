Així serà l'exhumació de Franco: el fèretre sortirà a espatlles dels familiars però sense banderes ni honors

Les restes del dictador Francisco Franco seran exhumades del Valle de los Caídos dijous a les 10.30 del matí sense càmeres, en la intimitat, només amb la presència de 22 familiars del dictador, alguns membres del govern espanyol, els operaris, experts funeraris, un metge forense i el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Cap dels presents, ni els familiars del dictador, podrà portar dispositius mòbils ni càmeres de fotos per evitar la difusió d'imatges de l'exhumació. El govern espanyol ha previst un important dispositiu de seguretat que inclou un detector de metalls per evitar que cap dels presents pugui accedir a la basílica amb un mòbil.

Les càmeres de televisió i els fotògrafs només captaran el moment en què el fèretre surti de la basílica on està enterrat el dictador i sigui traslladat fins al cotxe fúnebre que portarà les restes fins a l'helicòpter que, si la meteorologia ho permet, traslladarà el cos al cementiri d'El Pardo-Mingorrubio, on està enterrada la seva viuda, Carmen Polo. Si fa vent o hi ha boira, les restes seran traslladades per carretera.

Les restes mortals sortiran de la basílica amb el fèretre a espatlles d'alguns familiars de Franco, però, tot i la petició de la família, es farà sense honors i sense cap bandera espanyola. Quan el fèretre arribi a Mingorrubio per ser enterrat al panteó familiar, també sense càmeres, se celebrarà una breu missa oficiada pel prior Cantera i pel sacerdot Ramón Tejero, fill d'Antonio Tejero, màxim responsable el cop d'estat del 1981. La presència del fill de Tejero ha sigut expressament sol·licitada per la família del dictador.

Dignitat i respecte

Segons ha informat la Moncloa, tant l'exhumació com la posterior reinhumació es faran sense càmeres perquè es duguin a terme “en condicions de dignitat i respecte”. Durant tota l'exhumació i posterior enterrament, també hi serà present la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, en la seva condició de notària major del Regne. El cost de tot el procés podria se situarà al voltant dels 63.000 euros.

L'exhumació es farà després de superar totes les barreres jurídiques. El Tribunal Suprem va donar llum verda al traslladat de les restes de Franco el 24 de setembre i es farà efectiu pocs dies abans de la cita electoral del 10-N. El govern de Pedro Sánchez va acordar treure el dictador del Valle de los Caídos a principis d'any, en compliment de la llei de memòria històrica. La Moncloa insisteix que les restes del dictador no podien continuar en un mausoleu públic que exaltés la seva figura, “fet que està expressament prohibit per la llei de memòria històrica”.