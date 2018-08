Franco torna... en forma de Frankenstein

L'exhumació de Franco no està sent gens fàcil. Ni tan sols el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, preveia que treure el dictador del seu mausoleu –un símbol que exalta el feixisme– seria tan complicat. La Fundación Francisco Franco i els nets del dictador han anunciat accions penals a través d'un burofax. Però mentre el govern espanyol aclareix com, quan i on portarà les despulles momificades del dictador i els nostàlgics li reten homenatge, l'artista Tvboy l'ha fet tornar disfressat de Frankenstein a la plaça Urquinaona. Poc tenia a veure, però, el tràgic personatge de Mary Shelley amb el dictador espanyol, a qui l'artista ha dibuixat vestit de militar. L'artista acompanya la imatge amb aquesta frase: "Despertar el passat".

Franco is back... by day Barcelona Urquinaona Plaza pic.twitter.com/sSg518d9Ra — Tvboy (@tvboystudio) 30 d’agost de 2018

L'artista italià va arribar a Barcelona el 2004. La seva trajectòria artística, assegurava en una entrevista a l'ARA, està marcada pel fet d’haver estudiat disseny industrial i no belles arts: “Em va donar un punt de vista diferent. Per a mi, l’art avui en dia va molt lligat amb el disseny gràfic i amb la publicitat. No és tan important tenir una formació acadèmica, una tècnica o una estètica. L’important és que el missatge arribi. Ha de ser com un cop de puny a l’estómac. No ha de ser bonic com el disseny”.

El seu Franco apareix amb una làpida als peus i amb cargols als braços i als peus.