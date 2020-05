Mor l'actor Fred Willard als 86 anys

"És com un tub de pasta de dents. El pots prémer però sempre en quedarà una mica i no sempre el guionista en sabrà treure el màxim profit, i potser un actor sí que sabrà com esprémer al màxim", responia fa poc en una entrevista l'actor Fred Willard, que ha mort als 86 anys a Los Angeles. Una de les últimes aparicions de l'actor va ser a la sèrie de televisió Modern family. El 29 de maig també s'estrena a Netflix Space Force, en la qual Willard té també un paper protagonista.



Willard va ser sobretot una actor de comèdia amb una llarga i prolífica carrera a qui li entusiasmava improvisar. Quan l'entrevistaven, l'actor sempre destacava que fer riure sempre li havia agradat. Era, segons explicava, el pallasso de la classe. L'actor té un extens currículum i una carrera de 50 anys darrere les càmeres que va començar en xous televisius dels anys 50 de mà de Dean Martin o Carol Burnett. Alguns dels seus treballs més coneguts són les pel·lícules Very important perros (2000), dirigida per Christopher Guest; el documental This is spinal tap (1984) dirigit per Rob Reiner; i la sèrie Tothom estima en Raymond (1996).

Sempre es va mirar el món amb sentit de l'humor. "Si de mi depengués, no canviaria mai res i ningú moriria. D'altra banda, ningú podria tenir fills i estaríem massa apretats", va dir en una entrevista el 2006 l'actor, que va ser nominat quatre vegades als premis Emmy.

Avui eren molts els actors que lamentaven la seva mort a les xarxes. Steve Martin el definia com el seu "heroi" i recordava el seu treball a Roxanne.

RIP, Fred. You were always my comic hero. I was thrilled to work with you in Roxanne. https://t.co/IjSxCMESzt — Steve Martin (@SteveMartinToGo) May 16, 2020

Jimmy Kimmel recordava en un vídeo la seva última aparició en directe a la televisió.