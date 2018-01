El tenor britànic Freddie de Tommaso guanya el 55è Concurs Tenor Viñas

El tenor britànic Freddie de Tommaso, de 24 anys, ha obtingut el primer premi de la 55a edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas en la final celebrada aquest divendres al Gran Teatre del Liceu. El segon premi ha sigut per a la soprano espanyola Leonor Bonilla, de 30 anys, i el tercer, per al tenor sud-coreà Sehoon Moon, de 33 anys. La resta de premis oficials han reconegut la soprano francesa Anaïs Constans, de 29 anys (quart premi), el contratenor sud-coreà Jungkwon Jang, de 33 anys (cinquè premi), i el baríton nord-americà Andrew Manea, de 27 anys (sisè premi).

A la final del 55è Concurs Tenor Viñas hi han participat 16 cantants, d'un total de 515 de 60 països. Els artistes han passat per proves eliminatòries a Londres, Nova York, París, Milà, Berlín, Pequín, San Francisco, Moscou i Madrid.

El concurs es tancarà aquest diumenge al Liceu amb el concert final, a les 18.00, on els guanyadors interpretaran diverses peces acompanyades per l'Orquestra Simfònica del Liceu, dirigits per Sergio Alapont i presentats per Marcel Gorgori. La primera part del concert anirà a càrrec dels premiats Anaïs Constans, Jungkwon Jang i Andrew Manea, acompanyats dels premiats especials Inés Ballesteros, la barcelonina Serena Sáenz i Tommaso Barea. La segona part la protagonitzaran els tres guanyadors i inclourà peces com 'O luce di quest'anima' ('Linda di Chamounix', de Donizetti) i 'Me llaman la Primorosa' ( 'El barbero de Sevilla', de Giménez) interpretades per Leonor Bonilla; 'A te o cara' ('I puritani', de Bellini) i 'Che gelida manina' ('La bohème', de Puccini) cantades per Sehoon Moon, i 'È il sol dell'anima' ('Rigoletto', de Verdi) interpretada per tots dos. Per acabar, el guanyador del concurs, Freddie de Tommaso, interpretarà 'È la solita storia del pastore' ('L'arlesiana', de Cilea) i 'Salut, tombeau!' ('Roméo et Juliette', de Gounod).

Aquest any s'han atorgat fins a 108.000 euros repartits en 72.000 euros destinats als premis oficials, 16.000 euros als premis especials i 20.000 euros als premis extraordinaris. A més, s'han atorgat set premis a manera de contracte, un dins la categoria de premis especials i sis dins la d'extraordinaris. També s'han atorgat 14 borses d'estudis.