La Fundació Carulla posa en marxa SOS Cultura, un programa dotat amb 100.000 euros

La Fundació Carulla ha anunciat la posada en marxa d'un programa per ajudar els creadors culturals, SOS Cultura, dotat amb 100.000 d'euros. "Durant el confinament ha quedat palesa la importància que té la cultura en les vides de les persones i de les societats", afirmen els responsables de la fundació en un comunicat. El programa, que pretén ajudar a pal·liar la crisi causada pel covid-19 en l'àmbit cultural, destinarà vint beques de 4.000 euros cadascuna a les creacions artístiques en l'espai públic.

La convocatòria està oberta del 16 de juliol al 31 d'agost del 2020 i durant el mes de setembre se'n donaran a conèixer els guanyadors. El període de desenvolupament del procés creatiu serà entre el mes d'octubre del 2020 i el mes de gener del 2021. Podran demanar les beques creadors amb trajectòria mínima de dos anys, residència a Catalunya i que s'hagin vist afectats per la crisi sanitària i social. A més, les propostes han d'incorporar una "alternativa digital" per fer front a eventuals nous períodes de confinament.

Pel que fa a la creació literària, i amb el suport de l'Editorial Barcino, també es convoquen quatre beques de 4.000 euros cadascuna. Es busquen obres literàries inèdites en llengua catalana en el camp de la narrativa i l'assaig per a adults. Hi podran optar escriptors d’entre 16 i 35 anys i també editorials agremiades al Gremi d'Editors de Catalunya o a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Es poden presentar propostes del 16 de juliol al 30 de setembre del 2020 i la selecció anirà a càrrec d'un jurat integrat per noms que es faran públics abans del tancament de la convocatòria i presidit per Oriol Magrinyà, director de l’Editorial Barcino.

Finalment es donaran tres ajudes de 4.000 euros cadascuna per al desenvolupament en el marc del programa Mutare, entès com "un espai de diàleg, reflexió i acció sobre com la cultura transforma la societat". Les ajudes s'adrecen a propostes que busquin donar resposta a reptes socials concrets identificats en un territori des de la cultura i les arts, sempre tenint en compte el Decàleg Mutare, que són els principis del programa, i la seva posada en pràctica. Estan destinades a organitzacions culturals sense ànim de lucre, d’àmbit català, que comptin amb la complicitat d’altres agents, col·lectius i administracions locals del territori on es vol desenvolupar un Mutare. La convocatòria estarà oberta del 16 de juliol al 31 d’agost del 2020. Durant el mes de setembre es faran públics els projectes seleccionats.