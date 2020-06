La Fundació Catalunya Cultura selecciona 30 projectes per rebre formació i acompanyament personalitzat gratuït

La Fundació Catalunya Cultura ha seleccionat 30 projectes culturals per rebre formació i acompanyament personalitzat gratuït, en una nova edició del programa Impulsa Cultura. Els inscrits han augmentat un 50% respecte a l'any anterior, i durant el confinament es van fer sessions formatives telemàtiques de les 60 iniciatives participants. Un comitè d'experts n'ha seleccionat 30, de les quals 10 passaran a una fase final per optar al premi Impulsa Cultura 2020, dotat amb 10.000 euros. L'edició d'aquest any destaca pel gran nombre de projectes de l'àmbit educatiu, que generen un impacte en la societat a mitjà i llarg termini, ha informat la fundació aquest dilluns en un comunicat.

L'objectiu del programa és proporcionar eines als projectes culturals per aconseguir ser més sostenibles i, alhora, capacitar-los en la cerca de finançament privat.



Els 30 projectes seleccionats tindran a partir del setembre un primer acompanyament col·lectiu i després rebran assessorament personalitzat. Els projectes escollits són: Africa Moment, Ajo el Cocinillas con Bolseta, Art Singular, Assilvestrar-se, Aupa Quartet, Brollador, Cap al Cel, Cinema Lliure 2020, El joc de la Innocència, Festival Flamengi, Festival Nits de Cinema Oriental, Gargar Festival de Murals i Art Rural, Horogai, Institute of Arts Barcelona, La Destil·leria Espai Cultural, La Terrasseta, Llegir abans de Curar, Lúdica, Lumínic Festival de Fotografia de Sant Cugat, Museu dels Camins, Nau Arcàdia Espai de Simbiosi, Nilak, Ningú és un Zombi, la revista Núvol, Party Family, Festival d’Art i Innovació, Reacciona, Reperkutim, Ritme i Compromís, TEMA (Tallers Musicals d'Avinyó) i Terra Gollut.