La Fundació Catalunya Cultura demana a Laura Borràs un nou marc legal per al mecenatge

El patronat de la Fundació Catalunya Cultura ha demanat a la consellera de Cultura, Laura Borràs, que impulsi un nou marc legal per al mecenatge i faci de la cultura una nova aposta estratègica compartida. En una reunió que ha tingut lloc aquest dimarts, la Fundació també ha traslladat a Borràs la necessitat de donar un nou impuls en matèria legislativa a Catalunya. Segons l'entitat, el moment actual "de més estabilitat institucional" és una oportunitat per reprendre el full de ruta "fixat fa temps" per ampliar i millorar les iniciatives de mecenatge a Catalunya.

Des del patronat s'ha insistit en la necessitat d'incrementar els pressupostos destinats a la cultura, com també de crear nous instruments de finançament. A més, la Fundació ha expressat la necessitat d'obrir línies de col·laboració que impliquin empreses i societat civil per convertir la cultura en "un eix estratègic" de la construcció social i l'economia del país.

Per això, la Fundació defensa la millora de la llei de mecenatge amb la voluntat d'incentivar així la inversió en el desenvolupament dels projectes de cultura i coneixement. També recorda que la reforma fiscal del 2015 permet a empreses i ciutadania recuperar el 35% de les aportacions fetes a un projecte. Segons el patronat, es tracta d'una xifra "important" però que, malgrat tot, és "la meitat" del que es destina en altres països com França i Itàlia, i "un terç" del que està marcat en els països anglosaxons.

La Fundació també ha reiterat a Borràs la necessitat d'incloure la cultura dins els programes que compten amb desgravacions especials per fomentar les donacions dels ciutadans, com és el cas de la ciència i la recerca, el medi ambient i la llengua (que compten amb el 25% i el 15% respectivament en el tram autonòmic de l'IRPF). Una altra de les propostes de la reunió ha sigut que la Generalitat lideri "un nou intent de diàleg" amb altres comunitats i el govern espanyol per impulsar la proposta de llei de mecenatge iniciada el 2014.