La Fundació Gala - Salvador Dalí preveu més de 4 milions de pèrdues el 2020

Entre 4 i 4,5 milions. Són les pèrdues que la Fundació Gala - Salvador Dalí estima que registrarà aquest 2020 a causa, principalment, del tancament dels museus per la crisi del coronavirus. El seu president, Jordi Mercader, ha assegurat que, malgrat els números vermells, la viabilitat de la institució "està garantida fins al març del 2021". El president també ha anunciat que els tres museus de la Fundació aquest any només obriran entre l'11 de juliol i el 13 de setembre, i que ho faran "amb totes les mesures de seguretat" per evitar el contagi de coronavirus. "Volem ser un exemple", ha remarcat el president.



El 2019 la Fundació Gala - Salvador Dalí va tancar l'any amb uns beneficis de 4,2 milions d'euros, i els seus responsables calculen que aquest any es registrarà una xifra similar però en pèrdues. El president de la Fundació, que ha recordat que no reben cap ajuda pública, ha desgranat que el 85% dels ingressos provenen de les vendes d'entrades i de les botigues, i d'aquest percentatge, el 80% són de turistes estrangers que, majoritàriament, visiten els museus entre la Setmana Santa i el 30 de setembre.



Aquest any, però, només podran obrir dos mesos a conseqüència de la crisi sanitària, i hauran de reduir l'aforament: al Teatre-Museu de Figueres només es permetran poc més de 1.100 visitants al dia, al Castell de Púbol gairebé 400 i a Portlligat 120. Dues circumstàncies que els faran perdre entre 4 i 4,5 milions. "Només l'obertura dels museus ens suposa mig milió de pèrdues addicionals ", ha assenyalat Mercader, que també ha explicat que estan parlant amb les administracions públiques per acollir-se a alguna subvenció.

Pel que fa als requisits sanitaris per evitar el contagi, el president ha recalcat que f a tres mesos que planifiquen les mesures que hauran d'aplicar amb la reobertura. "Hi haurà material per desinfectar, una senyalització especial i uns protocols que marcaran quantes persones hi poden entrar", ha garantit el president, que també ha revelat que estan buscant la manera de certificar totes les mesures que aplicaran.



Diversificar l'univers Dalí



La Fundació ha hagut d'aplicar un ERTO als 116 treballadors i ha elaborat un pla per reduir la despesa en més de 3 milions d'euros. Tot i això, el màxim responsable de la Fundació també ha admès que, a causa del descens d'ingressos, han hagut d'ajornar dues exposicions previstes i que aquest any renuncien a fer cap adquisició. "Tot i que si sortís alguna compra i no la poguéssim adquirir nosaltres, podríem comprar-la amb amics", ha afegit.



Precisament, per intentar obtenir ingressos extres, la institució també diversificarà la seva activitat amb experiències immersives, potenciant el món editorial i engegant una campanya per acostar els museus Dalí al públic local. I és que Mercader preveu que el covid-19 tindrà un impacte profund i durable en la societat i en els equipaments culturals, als quals obligarà a replantejar la gestió feta fins ara. "Tenim uns mesos de marge per actuar amb la serenitat deguda", ha apuntat el president, que calcula que, abans d'acabar l'any, l'entitat presentarà el seu projecte de futur fins al 2022.



De moment, però, la Fundació centrarà els seus esforços en la reobertura dels espais museístics, especialment el Teatre-Jardí Museu de Figueres, on estan preparant una exposició temporal: Dalí, el surrealisme soc jo, amb dotze obres "que poques vegades s'han vist totes juntes perquè són de les més sol·licitades", segons el president. Un dels quadres que es podran veure és La poesia d'Amèrica-Els atletes còsmics, en el qual Dalí "explica i s'anticipa al racisme, evocant la figura de l'home nou que neix de l'Àfrica perduda i destrossada".