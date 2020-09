La Fundació Gala-Salvador Dalí prorroga fins al 4 d'octubre l'obertura dels seus museus

La Fundació Gala-Salvador Dalí prorrogarà tres setmanes l'activitat dels seus museus a Figueres, Portlligat i Púbol, fins al 4 d'octubre. Els equipaments van obrir l'11 de juliol, després de mesos tancats per la pandèmia del coronavirus, amb la previsió de tancar portes novament el 13 de setembre, una decisió basada en el seguiment de la pandèmia i de les seves conseqüències sobre els fluxos turístics i el moviment de les persones. Després d'un estiu en què hi ha hagut una afluència de públic (limitada al 30%) més satisfactòria del previst, la Fundació ha decidit allargar una mica més la temporada, fins a principis d'octubre. L'entitat no ha entrat a valorar si es planteja reobrir de nou, sinó que es decidirà en funció de l'evolució de la pandèmia.

La bona marxa de les visites durant els mesos d'estiu, malgrat les restriccions a la mobilitat i al flux de persones procedents de l'estranger, ha empès la Fundació a allargar tres setmanes aquesta insòlita temporada. No obstant això, es manté la decisió de tancar passada aquesta data, amb la previsió que l'afluència de visitants –sobretot estrangers– sigui poc rellevant durant la tardor a causa de la pandèmia. Els museus Dalí beuen principalment dels visitants estrangers i de la resta de l'Estat. El Teatre-Museu Dalí de Figueres rep un 80% de visitants estrangers, el Castell Gala-Dalí de Púbol un 50% i la Casa Salvador Dalí de Portlligat, més d'un 30%.



Habitualment, els centres de Púbol i Portlligat ja obrien només durant els mesos d'estiu i la resta de l'any tancaven, però el Teatre-Museu de Figueres està obert durant tot l'any, excepte aquest 2020.