La Fundació Mies van der Rohe convoca la segona Beca Lili Reich, en memòria de la coautora del pavelló

Coincidint amb el 135è aniversari del naixement de Lilly Reich, la Fundació Mies van der Rohe llança la segona convocatòria de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l'arquitectura. "Lilly Reich va compartir amb Ludwig Mies van der Rohe la concepció i execució del Pavelló Alemany de Barcelona el 1929, però va quedar relegada en el relat de la història de l'arquitectura", afirmen des de la fundació.

La guanyadora de la primera edició va ser l'arquitecta Laura Martínez de Guereñu, amb una proposta –una instal·lació a la vitrina del pavelló de Barcelona– que segueix en cartell fins al 15 de juliol. Els resultats de la seva feina van fer palès "la necessitat de continuar aprofundint, des de la recerca acadèmica, en el coneixement i la divulgació de l’obra de la mateixa Lilly Reich com a figura imprescindible en la història del disseny i l’arquitectura moderna".

La novetat d’aquesta segona edició és que s'amplia l’abast de la beca incorporant una modalitat específicament adreçada a estudiants de batxillerat per a la realització de treballs de recerca dedicats a revertir les invisibilitzacions en l’arquitectura, tant des d’un punt de vista històric com contemporani. Les propostes becades seran cotutoritzades per la Fundació Mies van der Rohe i podran accedir al material de l’Arxiu del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe i a l’Arxiu Històric i Col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe.