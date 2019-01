La Fura dels Baus més espectacular torna a Salzburg

260x366 Carlus Padrissa, de La Fura, no va decebre en una espectacular posada en escena amb vídeos de Franc Aleu. / MATTHIAS BAUS Carlus Padrissa, de La Fura, no va decebre en una espectacular posada en escena amb vídeos de Franc Aleu. / MATTHIAS BAUS

L’estiu del 1999 el Festival de Salzburg estrenava una producció de La damnació de Faust, de Berlioz, que va suposar el trampolí de La Fura dels Baus al circuit operístic internacional. Quasi 20 anys després, el col·lectiu català torna a la ciutat austríaca consolidat amb una presència habitual en les temporades líriques, si bé els seus principals artífexs, Àlex Ollé i Carlus Padrissa, segueixen camins separats des de fa anys, tot i que mantenint la mateixa identitat de marca. El retorn no ha sigut al festival d’estiu, sinó a la Mozartwoche, esdeveniment creat el 1956 al voltant de la data de naixement del fill més famós de Salzburg. L’espai, per sort, sí que ha sigut el mateix, la Felsenreitschule.

Aquesta antiga escola d’equitació excavada a la roca del Mönchsberg ofereix un escenari únic (i difícil), ideal per a les fantasies més desaforades de La Fura, fet que Padrissa ha aprofitat a fons amb T.H.A.M.O.S. : amb profusió de maquinària, projeccions de vídeo, efectes amb làser, pirotècnia, figures volant o enfilant-se pels murs, baralles que no desentonarien en una pel·lícula de superherois, la quota d’espectacularitat ha estat més que coberta. En termes més tècnics, aquesta obra que aplega en sigles els noms Tesla, Homunculus, Artaud, Mozart, Òrbita i Sinergia és un pasticcio construït a partir de diversos materials. El punt de partida és Thamos, rei d’Egipte, un seguit de cors i entreactes orquestrals que Mozart va compondre per a un drama de text del tot oblidat.

Drama il·lustrat

Amb la seva ambientació a l’antic Egipte i la pugna entre la llum i la foscor, seguint els ideals de la il·lustració en clau maçònica, Thamos és una premonició de La flauta màgica. Justament, Padrissa afegeix alguns fragments d’aquesta òpera així com de la inacabada Zaide, i ho lliga amb música algorítmica creada per Urbez Capablo i interpretada pels ginys mecànics ideats per Roland Olbeter, autor també de les aparatoses màquines que conformen el decorat.

El nus argumental segueix sent el mateix, el triomf del bé, encarnat per Thamos i la seva estimada Tharsis, sobre el mal, amb un vernís futurista -reforçat pel vestuari de Chu Uroz- que inclou aspectes com l’esclavatge tecnològic i el control d’una energia alliberadora. Tanmateix, amb la profusió d’elements en joc, el multilingüisme dels diàlegs (en alemany, àrab, tailandès, castellà i català, els idiomes dels intèrprets) i la poca claredat dels poemes projectats en la roca, intentar seguir un mínim de desenvolupament dramàtic era un exercici complicat. Era millor deixar-se arrossegar per la força de les imatges, com la transfusió de sang als ferits protagonistes o l’ensorrament virtual de les arcades de la Felsenreitschule, algun dels molts moments en què va brillar la inventiva il·limitada dels vídeos de Franc Aleu. Altres elements recurrents van ser una piràmide làser i un gran ull-sol que projectava els reus raigs sobre el públic.

Connexió mexicana

El protagonista més sofert va ser el tenor Nutthaporn Thammathi, ruixat i enlairat diverses vegades, una circumstància que no va afectar el seu cant melós, mentre que la soprano Fatma Said li donava un contrapunt lluminós. El nom més cèlebre, tanmateix, era René Pape, que encara va demostrar amb autoritat perquè ha sigut un dels Sarastro de referència dels últims lustres. La Camerata Salzburg i el Bachchor Salzburg van oferir prestacions de notable solvència sota la batuta de la directora mexicana Alondra de la Parra. Aquest espectacle és el plat fort de la primera Mozartwoche amb Rolando Villazón com a intendent. Amb la presència de De la Parra i del seu col·lega tenor Ramón Vargas en un concert al mateix dia, sembla que Villazón s’ha volgut envoltar de compatriotes per començar una nova etapa en una carrera cada cop menys centrada en el cant.