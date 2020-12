La paritat arriba als premis dels galeristes

Els premis GAC dels galeristes trenquen enguany la lògica tan patriarcal del món de l'art. Els reconeixements més destacats són per a dones, tal com s'ha fet públic aquest dimecres: la galerista Rocío Santa Cruz, la crítica d'art Ángela Molina i les artistes Magda Bolumar i Glenda León. Una altra galerista, Chus Roig, de la galeria Senda, s'emporta un dels dos premis honorífics, que es va anunciar fa uns mesos juntament amb el de l'artista Antoni Llena. Per a Chus Roig, que té ja una trajectòria de prop de cinquanta anys, és "un privilegi i un luxe" rebre un reconeixement per a una feina que l'apassiona.

Arran de la pandèmia, els premis GAC –organitzats per l'Associació Art Barcelona i el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya– es van posposar i s'han lliurat avui en una gala en format reduït a la llibreria Ona, en lloc del tradicional sopar del Macba. Antoni Llena considera que el seu guardó és a "un corredor de fons" i el dedica "als anònims" que no rebran mai cap reconeixement. "Cap dels galeristes que m’han acollit ha obtingut guanys substanciosos promocionant el meu art", explica Llena al seu discurs. "Cap s’hi ha fet ric –afegeix–. Que, així i tot, se’m vulgui premiar, fa que el meu agraïment sigui molt més sentit". Hi ha dues galeries capitals en la trajectòria de Llena: la Petite Galerie de Lleida, on va fer la primera exposició individual el 1960, i l'A/34, on un comissari del MoMA de Nova York va veure algunes de les seves Escultures dissecades que havia exposat el 1960, i més endavant el museu va fer una adquisició d'algunes d'aquestes escultures i de dibuixos.

Es pot dir que la galerista Rocío Santa Cruz ha sigut premiada per partida doble. D'una banda, per la seva programació al llarg del 2019, amb noms com Palmira Puig-Giró, Montserrat Soto i Lois Patiño. Com diu el jurat, la seva línia de treball "manté sempre el nivell d'exigència i qualitat, de risc i d’aposta pels nous valors junt amb els ja consolidats". De l'altra, també li toca a Santa Cruz una part del guardó que ha rebut Gonzalo Elvira per la millor exposició en galeria al seu espai, titulada Idilio. En aquest cas, el jurat valora "la mirada irònica, sàvia, estètica i respectuosa al món sentimental de la cultura popular i de masses" i que revela les connexions més habituals del que pot semblar entre la baixa cultura i l'alta. I a Chus Roig també li toca una part del premi DKV a l'artista emergent, que ha correspost a la cubana Glenda León per l'exposició Mecánica celeste. Per al jurat, el més destacat és com León fa servir imatges de la natura per reflexionar sobre "la lleugeresa i la brevetat de la vida humana i la gravetat i durada que les nostres accions hi produeixen".

A vegades el mercat va al davant en la posada en valor de l'obra d'un artista, com és el cas de Magda Bolumar. El jurat dels GAC ha premiat com a exposició històrica la mostra que la galeria Marc Domènech va dedicar a les seves obres damunt de paper dels anys 60 i 70, perquè la tornen a la llum pública per si mateixa. "L'exposició suposa una recuperació valenta d’una dona artista que sempre va restar al costat i a l’ombra del seu marit, l’escultor Moisès Villèlia". "Va ser la revelació de l’any", subratllen.

Una altra exposició important per al jurat dels GAC és Art sonor?, comissionada per Arnau Horta a la Fundació Joan Miró. L'han premiat en la categoria de comissariat perquè és "una recopilació molt ben estructurada i clara que revisa la qüestió de la sonoritat en l’art i es planteja la possibilitat o no d’aquesta categoria estètica".

El col·leccionista guardonat enguany és Josep Maria Civit, per "la seva dedicació constant" al col·leccionisme al llarg de quatre dècades per mantenir "un compromís i una responsabilitat" amb la societat contemporània. Entre els artistes representats a la col·lecció, que s'ha pogut veure en públic a la Fundació Vila Casas i el Centre Cultural Terrassa, hi ha grans noms nacionals i internacionals com Miquel Barceló, Alexander Calder, Eduardo Chillida, Jaume Plensa, Sean Scully, Eva Lootz i Antoni Tàpies.

En la categoria de la crítica d'art ha sigut guardonada Ángela Molina, "per la seva llarga trajectòria des de les pàgines del diari El País, al Quadern, de l’edició Catalunya; i a Babelia, d’àmbit estatal, defensant l’art més transgressor i autèntic, més enllà de les modes i de la comercialitat". I en la del mitjà de comunicació, el guardó ha correspost a Mirador de les arts, dirigit per l'historiador i crític Ricard Mas Peinado, perquè "és una iniciativa particular, valenta i decidida, que ha volgut omplir el gran buit existent de publicacions dedicades a l’art i les exposicions al nostre país, amb col·laboracions de reconeguts historiadors i crítics d’art, així com també escriptors i periodistes".