Psicoanàlisi i Bauhaus en una revista juvenil per a noies

A l'artista Gonzalo Elvira una obra el porta a una altra, i les històries que hi ha en els seus treballs sovint s'entrecreuen: té en cartell al Parc de la Memòria de Buenos Aires una exposició on es creuen la Setmana Tràgica de Barcelona i la Setmana Tràgica de la capital argentina, que va tenir lloc 10 anys després. Va exposar a La Virreina el 2017 una sèrie sobre Simón Radowitzky, un anarquista ucraïnès que va viure a l'Argentina i va estar a la presó per haver assassinat el cap de la policia. Més endavant el van indultar, va viure Barcelona i va lluitar a la Guerra Civil. "Sempre treballo en projectes d'anada i tornada", afirma Gonzalo Elvira amb motiu de l'exposició Idilio que li dedica la galeria barcelonina Rocío Santa Cruz (Gran Via de les Corts Catalanes, 627) fins al 8 de febrer .

651x366 'Pichon', de Gonzalo Elvira / GONZALO ELVIRA/RocioSantaCruz 'Pichon', de Gonzalo Elvira / GONZALO ELVIRA/RocioSantaCruz

En aquesta ocasió l'Argentina i Europa es troben a la revista Idilio, una publicació setmanal juvenil i femenina argentina que va tenir com a novetats la introducció de la fotonovel·la i un consultori de psicoanàlisi titulat El psicoanalisis te ayudará. A Elvira li interessa aquesta última secció, perquè els somnis que explicaven els lectors estaven il·lustrats amb un fotomuntatge de la fotògrafa alemanya Grete Stern, que es va formar a la Bauhaus i es va exiliar a l'Argentina quan Hitler va pujar al poder. Elvira reprodueix alguns d'aquests somnis damunt uns mapes vells i els dona un nou significat relacionat amb problemes actuals com el Brexit i les migracions. "La pràctica artística d'Elvira planteja formes diferents de discurs, un camí alternatiu a la historiografia tradicional de considerar i representar el passat", diu la comissària Zaida Trallero al catàleg de la mostra.

"A partir de les seves propostes –explica la comissària–, mapes narratius, pòsters, dibuixos, pintures, cartografies, objectes, en definitiva diverses fonts visuals generen pensament associatiu i visual, una manera d'explicar una altra història". Com recorda el mateix artista, l'ús de materials del passat o d'imatges extretes de la història de l'art és una constant de la seva trajectòria. "Són investigacions visuals. Treballo com un historiador visual", afirma Gonzalo Elvira. I el fet de traduir imatges preexistents al seu propi llenguatge també està relacionat amb "reescriure la història". "Portes una cosa del passat al present, feta d'una altra manera". diu.

651x366 'Misto', de Gonzalo Elvira / GONZALO ELVIRA/RocioSantaCruz 'Misto', de Gonzalo Elvira / GONZALO ELVIRA/RocioSantaCruz

Idilio té l'origen en un treball anterior de l'artista sobre la Bauhaus, que al seu torn va sortir de l'obra sobre la Setmana Tràgica. "Vaig començar a investigar i vaig acabar fent una trilogia sobre la Bauhaus", diu Elvira. El recorregut d' Idilio arrenca amb diverses reproduccions de portades de la revista, on es pot observar com bevien de l'estètica del cinema. A continuació hi ha els mapes on Elvira ha reproduït alguns dels somnis de Grete Stern. Finalment, ha creat una biblioteca amb reproduccions de portades de llibres paradigmàtics de psicoanàlisi, d'autors com Sigmund Freud, Jacques Lacan i Melanie Klein, i d'altres d'argentins com Enrique Pichon-Rivière i Oscar Masotta. Alguns estan publicats per una editorial inventada pel mateix artista anomenada Cerilla.

651x366 'Els somnis de les realitzacions futures', de Gonzalo Elvira / GONZALO ELVIRA/RocioSantaCruz 'Els somnis de les realitzacions futures', de Gonzalo Elvira / GONZALO ELVIRA/RocioSantaCruz

Un futur treball sobre una escultura de Miquel Blay a Buenos Aires

Un dels pròxims treballs de Gonzalo Elvira estarà centrat en una de les obres més icòniques de l'art català del segle XIX. Després de guanyar la beca de la Fundación Botín, ha començat a treballar en l'exemplar del grup escultòric de Miquel Blay Els primers freds que hi ha al Jardí Botànic Carlos Thays a Buenos Aires: "L'escultura hi era durant les manifestacions de maig de 1909, on hi ha Simón Radowitzky. L'escultura va rebre sis trets i per això es van adonar que la policia mentia".