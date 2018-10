Neila García Salgado i Carmen Gauger, Premios Nacionales de traducció

Neila García Salgado ha estat guardonada amb el Premio Nacional a la millor traducció 2018 per l'obra 'Encontraste un Alma. Poesía completa', d'Edith Södergran, traduïda del suec. Per la seva banda, Carmen Gauger ha rebut el Premio Nacional a l'obra d'un traductor corresponent a 2018. Tots dos guardons venen del ministeri de Cultura i Esport i estan dotats amb 20.000 euros.

Carmen Gauger (Carmen Rodríguez García, Cartagena, 1937) és llicenciada en filologia clàssica, filologia llatina, teologia i filologia romànica i francesa per les universitats Complutense de Madrid, Tubinga i Friburg de Brisgòvia, respectivament. El jurat ha triat a Gauger per "l'excel·lència que ha mantingut en tots els seus treballs i per la seva entrega per donar a conèixer al lector espanyol moltes de les grans obres de la literatura i el pensament de la cultura alemanya". Aquest Premio Nacional té com a objectiu distingir el conjunt de la tasca realitzada per un traductor que hagi dedicat especial atenció a la traducció d'obres estrangeres a qualsevol llengua de l'Estat espanyol.

Entre la nòmina dels autors que ha traduït cal destacar diversos clàssics de la literatura en llengua alemanya dels segles XVIII i XIX, com Georg Büchner, Karl Philipp Moritz, Rainer Maria Rilke, E.T.A. Hoffmann, Adalbert Stifter, Theodor Fontane o Heinrich von Kleist. Entre els autors del segle XX sobresurten per la seva complexitat Frank Kafka, Ernst Jünger, Thomas Mann, Hans Küng, Carl Gustav Jung o Victor Klemperer.

Una intèrpret de les Nacions Unides

Per la seva banda, el Premio Nacional a la millor traducció 2018 té per objecte distingir la traducció d'una obra escrita originalment en llengua estrangera a l'espanyol o a qualsevol de les llengües cooficials i que hagi estat publicada per primera vegada a Espanya el 2017. García Salgado (Orense, 1991) és traductora i intèrpret i les seves llengües de treball són l'anglès, l'alemany i el suec, de les quals tradueix a l'espanyol i al gallec. Actualment es dedica exclusivament a la traducció i resideix a Viena. Des del 2014 treballa com a traductora externa i traductora temporal de l'Oficina de les Nacions Unides.