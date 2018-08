El director d'orquestra Daniele Gatti, acomiadat després de ser acusat d'assetjament sexual

L'Orquestra Reial del Concertgebouw d'Amsterdam ha acomiadat el seu director titular, l'italià Daniele Gatti, per diverses acusacions d'assetjament sexual, segons ha informat la mateixa institució. Els fets de què se l'acusa van tenir lloc entre el 1996 i el 2000, abans que Gatti comencés a dirigir l'orquestra el setembre del 2016. El músic s'ha mostrat sorprès per les acusacions, les ha desmentit i ho ha qualificat de "campanya de desprestigi" contra ell.

Dijous passat el diari 'The Washington Post' publicava un article sobre l'assetjament en el món de la música clàssica. La soprano Alicia Berneche hi explicava que el 1996 –quan ella tenia 24 anys– Gatti, de 35, la va assetjar en un camerino de Chicago. Per altra banda, la soprano Jeanne Michele Charbonnet parla d'una experiència semblant l'any 2000 en un camerino de Bolonya, i al·lega que, després dels fets, la companyia de Gatti mai no la va tornar a contractar.

Arran de la publicació del diari nord-americà, diverses veus femenines de l'Orquestra Reial d'Amsterdam han informat de vivències semblants amb el director. Segons la institució, aquest conjunt de declaracions "han danyat la confiança" cap a Gatti, cosa que els ha portat a acomiadar-lo.