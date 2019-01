Gemma Domènech, nova directora general de Memòria Democràtica

La historiadora Gemma Domènech i Casadevall serà la nova directora general de Memòria Democràtica del departament de Justícia a partir del 29 de gener, prenent el relleu de Carme García Suárez. Domènech, doctora en història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona, té l’encàrrec de culminar un projecte de llei integral que reunirà totes les normes sobre memòria històrica aprovades pel Parlament, que són la del Memorial Democràtic (2007), la de fosses (2009) i la de reparació jurídica (2017). La llei té com a objectiu facultar l’executiu per retirar la simbologia franquista de les places i els carrers de Catalunya, anul·lar condecoracions i suprimir els noms de carrers en homenatge a personatges vinculats amb les dictadures i els crims de lesa humanitat.

Entre els projectes de la nova directora també hi ha el d'impulsar la creació d'una Comissió de la Veritat per estudiar, aclarir i quantificar els crims de guerra, genocidis i assassinats massius, així com informar-ne els familiars de les víctimes i assistir-los en el seu dret a la justícia, posant èmfasi en el reconeixement de col·lectius castigats com ara les dones, les persones LGTBI o els nadons robats.

Domènech també serà la responsable de les polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni i la memòria democràtica, especialment de la localització de les fosses comunes de la Guerra Civil i el franquisme, així com el reconeixement i la gestió de les indemnitzacions als expresos polítics i l’assessorament de persones represaliades.