La Generalitat compra un taula inèdita de Lluís Borrassà per 75.000 euros

El departament de Cultura, a través de la direcció general de Patrimoni Cultural, ha adquirit en subhasta, exercint el dret de tempteig, una taula inèdita del pintor Lluís Borrassà. La pintura té un preu de 75.000 euros, prové del retaule de Santa Marta, Sant Domènec i Sant Pere Màrtir de la capella de Santa Marta de la catedral de Barcelona i representa la Professió de Sant Pere Màrtir. La peça passa a formar part de la col·lecció nacional de la Generalitat de Catalunya, i serà dipositada al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), on actualment hi ha poca representació d’aquest artista gironí.

L'obra va sortir a la venda a la Sala de Ventas de Barcelona (lot 565) i, després que tècnics especialistes del MNAC examinessin detingudament l’obra, es va confirmar que es tractava d’una peça inèdita de l'última etapa del prolífic taller de Lluís Borrassà. El bon estat de la pintura, la seva notable qualitat artística i el fet que provingui de la catedral de Barcelona i s’atribueixi a un dels pintors més destacats del gòtic català han estat arguments determinants per adquirir-la.

L'escena representada, la professió de Sant Pere Màrtir i combina dues accions simultànies dins i fora d'una església gòtica. A dins, Sant Pere Màrtir rep l'hàbit de l'orde dominicana: està agenollat i té les mans juntes, du nimbe i vesteix la túnica i l'escapulari blanc dels dominics. Un membre de l'orde efectua la vestició i li col·loca la capa negra davant la mirada d'un grup de frares predicadors, un dels quals subjecta un llibre. A l'exterior hi espera per entrar un grup format per quatre homes armats, i un d'ells toca el picaporta. Aquesta seqüència té lloc sota un magnifica portada gòtica de timpà floronat, presidida per una rosassa amb traceries.

L’única literatura científica que existeix sobre aquesta peça és l'informe realitzat per l'historiador de l'art Alberto Velasco al gener, en el qual s’estableixen l’autoria, la iconografia i la procedència.