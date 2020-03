La Generalitat convertirà l'Antiga Foneria de Canons en un espai cultural "d'ús social"

El Govern obrirà un concurs públic el segon trimestre d'aquest any per convertir l'Antiga Foneria de Canons de la Rambla de Barcelona en un "espai cultural d'ús social i públic". El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous que l'adjudicació del projecte, que es concretarà a finals d'any, preveu la rehabilitació total de l'edifici, tancat des de fa disset anys. "Volem posar aquest edifici esplèndid al servei de les persones i que deixi d'estar tancat i sense utilitat. L'ús que se'n faci ha de tenir vocació pública i social", ha dit el president des del vestíbul de l'edifici.

L'Antiga Foneria de Canons és un edifici de 3.000 metres quadrats situat al final de la Rambla, tocant a Colom, que va ser fàbrica de canons i campanes, seu del Banc de Barcelona i dependència militar. Qualificat com a Bé Cultural d'Interès Local, l'edifici té planta baixa i quatre nivells i, en els orígens, hi havia un pati central que articulava els usos i les circulacions. L'immoble, propietat de la Generalitat, va ser dissenyat a mitjans del segle XVIII per l'arquitecte Josep Oriol Mestre, un arquitecte que també va treballar a la catedral, i que aquí va optar per una obra d'estil neoclàssic.

Segons la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, actualment l'estat de conservació de l'edifici, que està tancat des del 2003, no és "òptim" i, per tant, el projecte que es presenti haurà de tenir en compte "tota la seva rehabilitació". Es planteja "una concessió administrativa i, per tant, en funció del projecte que es presenti, no seran uns costos directes per a la Generalitat sinó que els assumirà la concessió", en paraules d'Ibar.

Quim Torra ha indicat que abans de l'acte havia parlat amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per dir-li que venien a "anunciar que era important posar l'edifici a disposició de la ciutat", que pensen que "ha de ser un espai cultural" i que ara estan "oberts a parlar amb l'Ajuntament i les associacions de veïns perquè sigui un projecte per a tothom, perquè tots se'l sentin seu". Tot i estar ubicat molt a prop del monument a Colom, tant Torra com Ibar han deixat clar que l'edifici no es destinarà a ús turístic.

L'anunci de Torra ha sigut rebut amb malestar per alguns representants de l'Ajuntament, com el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. "És una falta de respecte assabentar-se de rebot d'una roda de premsa de Quim Torra que afecta la Rambla. Ni avís previ, ni treball conjunt, ni correu per explicar l'anunci. I que hagi de ser jo qui truqui i insisteixi per aconseguir unes explicacions minses", ha dit Rabassa en un fil de tuits en què recordava que l'Ajuntament havia proposat a la Generalitat que l'Antiga Foneria de Canons acollís un CAP.

En canvi, Elsa Artadi, presidenta del grup municipal de JxCat a Barcelona, ha dit que l'edifici "no pot continuar tancat". "Ara trobarem un projecte que s'ajusti al pla de la Rambla i respongui a les necessitats dels veïns, el barri i Barcelona. No pot ser de cap altra manera", ha afegit Artadi.

"L'estupefacció" dels comuns

El tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats, ha mostrat aquest dijous la seva "sorpresa i estupefacció" per l'anunci del Torra de convertir l'edifici en un espai cultural. "Ens sorprèn que una hora abans de la roda de premsa, el president de la Generalitat hagi trucat a l'alcaldessa per comunicar-li que faria l'anunci i no hi hagi hagut fins aleshores cap altra comunicació", ha dit Subirats.



El fet d'obrir un concurs públic per buscar idees i ofertes és una mostra, segons el tinent d'alcaldia, "d'improvisació". Tanmateix Subirats assegura que la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, li ha comunicat la voluntat que l'Ajuntament participés "d'alguna manera" en el procés per definir l'ús de l'Antiga Foneria de Canons. "Jo li he manifestat la nostra voluntat de proposar idees i tenir projectes per no desvincular-nos d'aquest procés", ha dit Subirats.



L'Ajuntament, que va intentar comprar l'antiga foneria durant el mandat passat per fer-hi un equipament de proximitat, vol que "es respecti" el procés participatiu, que marca unes prioritats per al districte "molt clares". La comunitat veïnal no havia fet cap proposta concreta en matèria de cultura per a la Foneria, i les hipòtesis que hi havia sobre l'ús de l'edifici eren múltiples. Una va ser la de traslladar-hi la nova seu del CAP Gòtic, un dels ambulatoris pendents de canviar d'ubicació. "Des del districte s'havia proposat al Servei Català de Salut que fes els treballs corresponents per veure si era viable o no establir-hi el CAP", ha detallat Rabassa.



Malgrat no tenir una proposta concreta i estar oberts a iniciatives culturals, l'Ajuntament aposta per projectes "no franquiciats, que no siguin productes pensats sense tenir en compte els veïns i veïnes i que no busquin el rendiment econòmic".

Crítiques per part d'ERC

Jordi Coronas, regidor portaveu d'ERC a l'Ajuntament i president del districte de Ciutat Vella, també ha criticat les maneres de Torra. "Anunciar un projecte a la Foneria de Canons sense haver-ne parlat abans amb les persones i entitats que han treballat per la transformació de la Rambla em sembla una irresponsabilitat. I com a president del districte de Ciutat Vella no hi estic gens d'acord". I la regidora independent d'ERC, Gemma Sendra, ha lamentat que els pressupostos municipals aprovats aquest any no hagin contemplat la compra de l'edifici per part del consistori i considera que el projecte a la Foneria de Canons "s'ha de fer en consens donades les necessitats que hi ha".