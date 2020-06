"La Generalitat decidirà quin tipus de concerts es faran a l'estiu"

El ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha explicat a RAC 1 que a partir del 22 de juny, quan l'Estat surti del període d'alarma, serà la Generalitat la que decidirà quin tipus de concerts i festivals es podran celebrar aquest estiu a Catalunya. Segons el ministre, ja no hi haurà percentatges d'aforament, però les comunitats autònomes decidiran en funció de criteris de prudència com ara l'ús de la mascareta, el respecte per la distància social i preveure que no hi hagi aglomeracions en els espais. "Cal seguir obrint espais amb cautela, però sense pausa", ha dit el ministre.

Segons Uribes, hi haurà sectors on es podran gestionar millor o pitjor els aforaments, "però ja no hi haurà xifres". Els que ho tenen més difícil aquest estiu són els grans festivals i els macroconcerts. "Se'm fa difícil imaginar que es puguin celebrar grans concerts massius en les pròximes setmanes", ha lamentat el ministre. Tanmateix, ha afegit que caldrà que es "reformulin", o trobar mecanismes per poder-los ajornar i que es facin més endavant. "La decisió ja no serà del govern de l'Estat, però entenc que es valorarà sota els criteris de prudència", ha afirmat. Fa unes setmanes el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel Curanta, ja havia avançat que el Govern està treballant en l’escenari post fase 3 per veure "si aleshores es podran fer esdeveniments culturals per a 25.000 persones i si festivals com el Canet Rock seran possibles a la tardor".

Les declaracions del ministre sobre qui decidirà després de l'estat d'alarma estan en consonància amb el que determina el reial decret sobre la nova normalitat aprovat pel govern espanyol, que en l'article 14 sobre equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives, diu: "Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment per part dels titulars d'equipaments culturals com ara museus, biblioteques, arxius o monuments, així com per part dels titulars d'establiments d'espectacles públics i d'altres activitats recreatives, o per part dels seus organitzadors, de les normes de capacitat, desinfecció, prevenció i condicionament que hi determinin. En tos cas, caldrà assegurar que s'adopten les mesures necessàries per garantir una distància interpersonal mínima d'1,5 metres, així com el control per evitar aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi".

Un dels sectors "més damnificats"

També en declaracions a RAC1 fetes aquest diumenge, Uribes ha admès la cultura és un dels sectors "més damnificats" pel covid-19 i ha defensat les línies de suport impulsades des del govern espanyol. El ministre també s'ha compromès amb el doblatge en català i a treballar perquè les plataformes digitals incorporin al seu catàleg pel·lícules que ja estan doblades en llengua catalana. Igualment, Uribes s'ha mostrat satisfet per la resposta que s'està donant des de la ciutadania cap al sector de la cultura. "Es nota que la gent té moltes ganes de tornar a gaudir dels cinemes i els teatres", ha destacat.