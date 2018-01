La Generalitat presentarà aquest dijous dos recursos al Suprem pels béns de Sixena

La Generalitat presentarà aquest dijous dos recursos davant el Tribunal Suprem –l'un, de cassació i l'altre, d'infracció processal– pels béns del monestir de Sixena en litigi amb l'Aragó. Els recursos compten amb l'autorització del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, "en respecte a les garanties i drets processals que estableix el sistema jurídic espanyol", com ha dit el mateix ministre. Méndez de Vigo també ha autoritzat els recursos perquè la Generalitat pugui recórrer el procés al Tribunal Constitucional al·legant "indefensió".

"Aquesta és una controvèrsia entre dues comunitats autònomes molt estimades que s'hauria pogut resoldre amistosament. S'ha resolt jurídicament, s'ha complert la sentència, però si els serveis jurídics de la Generalitat estimen que és necessari recórrer en cassació, jo ho autoritzaré i al final serà el Tribunal Suprem qui decidirà", ha dit també el ministre.

L'autorització del ministre ha aixecat polseguera a l'Aragó: el president Javier Lambán retreu a Méndez de Vigo que s'hagi posicionat a favor de la part catalana del cas Sixena "des de sempre". "Per a un govern i per una comunitat que ha acreditat la seva lleialtat constitucional de manera exemplar resulta força descoratjador que el govern d'Espanya s'hagi posicionat a favor de Catalunya des del començament, que ni tan sols hagi sigut neutral".

Aquests recursos arriben després del que va presentar la Generalitat el 7 de desembre davant la providència del magistrat del jutjat número 1 d'Osca que va fixar l'11 de desembre com a termini màxim perquè el Museu de Lleida retornés les 44 obres del monestir dels seus fons. Després, la Generalitat en va presentar un altre "sobre la decisió del jutge de la possible utilització de la força", una interposició que, segons Méndez de Vigo, es va fer sense el seu "consentiment" i que no tenia sentit perquè el trasllat de les peces a l'Aragó ja s'havia executat.