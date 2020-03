Genesis torna als escenaris

Feia anys que s'especulava sobre el possible retorn de Genesis i finalment avui dimecres s'ha confirmat: Phil Collins, Mike Rutherford i Tony Banks tornen als escenaris. La seva última actuació va ser el 2007, en motiu del seu 40è aniversari. A la banda també s'hi uniran el guitarrista Daryl Stuermer i Nick Collins, el fill de Phil Collins, que té 18 anys i toca la bateria. "Ens venia de gust, per què no? –ha dit Collins a la BBC–. Ens agrada estar junts i ens ho passem bé tocant".

"Phil Collins ha estat de gira els dos últims anys amb el seu fill Nick a la bateria, per tant, semblava el moment natural de parlar de tornar. Tots som molt bons amics i aquí estem", ha explicat Rutherfod en el programa de ràdio de Zoe Ball a la BBC. "El que realment m'ha fet decidir és que la música de Genesis encara és allà i l'he enyorada, és bonic tornar a tocar junts", ha afegit Rutherford.

La gira arrencarà el 16 de novembre a la 3Arena de Dublín i continuarà el dia 19 al SSE Arena de Belfast. Després, el 23 de novembre, hi haurà un concert al M&S Bank Arena de Liverpool i prosseguirà a New Castle i Londres. Continuarà a altres ciutats britàniques com Leeds, Birmingham i Glasgow.

La història de la banda britànica va començar a la dècada dels 70 i, als 80, es va convertir en una de les més populars de la Gran Bretanya. Van arribar a vendre més de 100 milions de discos, i algunes de les seves cançons es van convertir en autèntics hits com Invisible Touch, Turn It On Again i Too Deep. Collins va anunciar que es retirava el 2011, després d'un problema que feia impossible que toqués la bateria. El 2016, després d'una operació, va tornar a tocar.