‘Gente hablando’: a favor del diàleg

El primer que sorprèn de Gente hablando és el seu insòlit registre humorístic. La websèrie d’Álvaro Carmona es distancia de les tendències dominants en l’humor actual que triomfa a YouTube o en els circuits de stand-up. Ni incomoditat còmica, ni suposada incorrecció política ni comentaris cínics o estripats. Gente hablando està presidida per un humor tendre i humanista que es manté fidel a la declaració d’intencions que es desprèn del títol, allò de “parlant la gent s’entén”. Els sis capítols autoconclusius -amb prou feines de 8 minuts- que conformen Gente hablando s’estructuren al voltant d’un diàleg entre un parell de personatges. Una idea simple i efectiva quan està tan ben portada que, per moments, acosta la websèrie a formats com Cites. Aquí també coincideixen personatges -alguns ja es coneixen, d’altres no- en diferents situacions quotidianes. La comunicació no sempre s’estableix al primer contacte. Però lluny de tendir cap al malentès, la sorpresa o el desastre, la majoria de situacions es recondueixen cap a bé gràcies a l’intercanvi de paraules. Gente hablando reivindica el diàleg cara a cara com a lloc de trobada i comprensió en l’era de les aparences, els malentesos i les hostilitats a les xarxes socials. I ho fa amb la concurrència de tota una sèrie de grans intèrprets entre els quals destaquen Ramón Barea, Mariam Hernández, Miki Esparbé i Celia de Molina. Carmona és un creador de comèdia amb una llarga trajectòria com a guionista en programes d’El Terrat i ara mateix a El intermedio, i com a xòuman en espectacles de stand-up. A YouTube va triomfar amb el duet que forma amb Tomàs Fuentes, Da FLOWers, un grup paròdic de hip-hop a l’estil dels grans Flight of the Conchords. Estrenada a Flooxer, Gente hablando ha recollit premis en diferents certàmens audiovisuals. El de més ressò ha sigut el de millor sèrie de curt format a Series Mania, un dels festivals internacionals de referència pel que fa a la ficció televisiva.

Els premis també suposen un reconeixement de la feina que du a terme Flooxer com a plataforma de producció i emissió d’un altre tipus de continguts audiovisuals. El servei de vídeos en línia d’Atresmedia acull aquest tipus de creacions sorgides de l’entorn YouTube, peces en general de curta durada, producció modesta, continguts alternatius i destinades a un públic jove que s’estrenen ja sense necessitat de passar pel peatge de la televisió convencional. Flooxer aposta en part per recollir l’èxit d’alguns youtubers que volen provar sort amb altres pràctiques audiovisuals més enllà dels seus canals. L’últim exemple, el llargmetratge al voltant de Wismichu Vosotros sois mi película. Però la plataforma d’Atresmedia també funciona com a viver de ficcions on es conreen sèries més trencadores, alternatives i underground que les que trobem en les cadenes clàssiques. D’aquí va sorgir Paquita Salas, la websèrie dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrossi, que ja ha ascendit a la primera divisió de les plataformes digitals, Netflix, arran del seu èxit. Els Javis estan a punt d’estrenar-hi una altra websèrie, Terror y feria, escrita i dirigida per Benja de la Rosa, que hibrida la tradició televisiva de les antologies de terror i la reivindicació d’un costumisme espanyol folklorista i pop. Esty Quesada, la youtuber Soy Una Pringada, també hi va donar a conèixer Looser, la websèrie en què expandeix amb més o menys encert el seu univers trash i orgullós de ser-ho. I ara que triomfa arreu, s’hi pot recuperar Gente hablando.

Una comèdia de vuit episodis d’Álvaro Carmona. Disponible a Flooxer