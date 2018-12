Gerard Quintana debutarà en la novel·la amb una història d'amor

260x366 GERARD QUINTANA GERARD QUINTANA

L'editorial Columna publicarà el 20 de març el debut literari de Gerard Quintana. El cantant de Sopa de Cabra s'estrena com a novel·lista "amb una història d’amor, commovedora i colpidora, que retrata aspectes essencials –socials i polítics– de la Catalunya de la segona meitat del segle XX", segons informa l'editorial. Quintana ja havia publicat un llibre relatant el retorn de Sopa de Cabra als escenaris, 'Més enllà de les estrelles'.

"He esperat molts anys per escriure la novel·la de la meva vida. Sempre vaig dir que fins als cinquanta havia de viure abans d'escriure. He passat trenta-tres anys fent cançons, a unes estrofes o a una tornada de distància del final. Ara ha arribat l’hora d’abraçar un univers sencer. Estic immers en un moment molt especial, he escrit amb passió i amb moltes ganes de compartir el llibre amb tots vosaltres. Ja falta poc", escriu a la nota Gerard Quintana.