Girona es converteix en la capital del circ

Els 88 artistes que participaran en la setena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d’Or ja estan a punt per oferir, durant cinc dies, més d’una vintena d’espectacles circenses que convertiran Girona en la nova capital del circ. Unes companyies, provinents de divuit països diferents, que el certamen ha escollit després de viatjar per tot el món a la recerca de “24 atraccions que persegueixen un únic objectiu: deixar bocabadats els espectadors”, com explica el director del festival, Genís Matabosch.

L’organització ha dividit els espectacles en dos grups, el blau i el vermell, que mostraran els seus números entre avui i diumenge en sis carpes gegants instal·lades al Camp de Mart de la Devesa. Un jurat format per dinou experts triarà les catorze millors atraccions, que competiran pels premis Elefant d’Or, Plata i Bronze, el dilluns, durant el gran espectacle final. “El públic podrà descobrir uns números circenses marcats per l’excel·lència i la qualitat, i que no tenen res a veure amb aquell circ que va fer perdre la confiança del públic”, assegura Matabosch, que també recorda que totes les companyies convidades han de complir uns requisits molt exigents: “Tots els números han de ser inèdits a Europa i han de tenir uns altíssims nivells tècnics i artístics”.

És el cas dels espectacles de la Companyia Nacional de Pyongyang, de Corea del Nord, que ofereixen una combinació mai vista fins ara: balança russa amb barra fixa i bàscula. “Fa més d’un any que preparem aquest espectacle”, diu a l’ARA el director de la companyia, Ri Kyong Su, que assegura que han triat “els millors acròbates de l’escola per executar-lo”. I és que la majoria dels integrants van començar a entrenar-se amb 8 o 9 anys, després que l’escola d’acrobàcies els escollís per les seves capacitats físiques. Matabosch explica que és una companyia que feia dos anys que intentaven portar i que ha sigut de les més difícils de tramitar “per qüestions polítiques”. De fet, els entrebancs amb els tràmits dels visats i el transport de tot el material que necessiten són els principals esculls per a l’organització. “Hi ha països amb els quals costa molt tramitar els visats, com Corea del Nord o el Turkmenistan”, diu el director.

Un altre número molt esperat és el de la Jinan Acrobatic Troupe, de la Xina, amb el qual va guanyar el primer premi del Festival Internacional de Circ del seu país i que ofereix una mostra espectacular de jocs icàrics -és a dir, malabars amb persones en comptes d’objectes- i que fan amb els peus -en comptes de fer-los amb les mans-. Un dels artistes de la companyia, Shi Shi Cong, assegura que s’entrenen “sis hores diàries, sis dies a la setmana”, i la majoria ho fan des que tenien 5 o 6 anys. De fet, a l’espectacle hi participen membres de totes les edats: des dels 6 anys fins als 58. “És la segona vegada que actuem al festival. Vam venir el 2013 i és una gran oportunitat per donar-nos a conèixer arreu d’Europa”, afegeix Shi Shi Cong, que amb 16 anys combina els estudis amb els assajos de la companyia. Són dos exemples de les 24 atraccions que es podran veure i que engloben disset disciplines circenses diferents.

Aquest any serà la primera vegada que el festival se celebra a Girona, després de passar per Figueres i Albacete. Un canvi d’ubicació que no fa por al director, que assegura que han tingut “una molt bona rebuda i acollida”. Com a exemple posa el nombre d’entrades venudes: 25.000 de les 30.000 disponibles. No obstant això, el seu aterratge a la capital gironina no ha estat exempta de polèmiques: la plataforma Salvem la Devesa, ERC i la CUP van criticar que les carpes s’instal·lin a la Devesa, i els cupaires també han denunciat que l’Ajuntament hi ha invertit 65.000 euros sense tenir un conveni de col·laboració signat amb els organitzadors.