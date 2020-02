Gisela actuarà als Oscars

L'actriu i cantant Gisela, que va sorgir de la segona edició del concurs Operación Triumfo, actuarà la matinada de dilluns a la cerimònia dels Oscars, segons ha anunciat l'Acadèmia de Hollywood. Gisela i vuit cantants que han posat la veu al personatge d'Elsa en diferents països acompanyaran Idina Menzel en la interpretació de Into the unknown, el tema de Frozen 2 que està nominat a millor cançó original. Gisela el cantava en la versió doblada en castellà de Frozen 2 amb el títol Mucho más allá.

Gisela ja va col·laborar en la primera entrega de Frozen cantant la versió en castellà de Let it go ( Suéltalo) i també ha doblat les cançons de l'Elsa als curts Frozen Fever i Frozen: Una aventura de l'Olaf. Amb ella cantaran també Maria Lucia Heiberg Rosenberg (versió en danès), Willemijn Verkaik (versió alemanya), Takako Matsu (versió japonesa), Carmen García Saenz (versió llatinoamericana), Lisa Stokke (versió noruega) Kasia Laska (versió polonesa), Anna Buturlina (versió russa) i Gam Wichanayee (versió tailandesa).

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7