Giulia Valle: “Dedicaria tota la vida a versionar Carlos Cano”

“M’encanta estar envoltada de passió. És una meravellosa condemna”, diu la contrabaixista Giulia Valle. Passió fregant la vehemència i dedicació fins a les últimes conseqüències formen part de la idiosincràsia d’aquesta música italiana instal·lada a Barcelona. I amb aquest foc s’ha lliurat al cançoner de Carlos Cano, l’artista granadí mort fa vint anys. Autor de joies com María la portuguesa, Cano va ser un renovador de la cançó andalusa, “sempre al costat dels desposseïts i les societats desprotegides”, i incansable en la lluita contra els prejudicis que arrossegava la copla.

El seu llegat rep ara la mirada de Giulia Valle en un espectacle que presenta aquest divendres al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat (20.30 h), dins de la programació del festival Barnasants. Valle liderarà un sextet que completen la vocalista Rusó Sala, el saxofonista Edu Pons, el bateria Dani Domínguez, la violoncel·lista Sandrine Robilliard i el pianista Mark Aanderud. El repertori el formaran deu cançons, dos de les quals adaptacions al català.

La gènesi del projecte va ser una idea del fotògraf Juan Miguel Morales i de la filla de Carlos Cano, Amaranta Cano. Van explicar l’aventura a Lluís Cabrera, del Taller de Músics, i el Barnasants també s’hi va posar a favor. “A l’hora de decidir quin músic podia liderar el projecte vam pensar en la Giulia. I ella ha fet una feina molt profunda, molt jonda, amb l’obra de Carlos Cano”, explica Cabrera. “L'aliança amb el Taller és natural, perquè compartim espais, i no només en el terreny cultural”, diu el director del Barnasants, Pere Camps, que recorda la participació de Cano en el Manifiesto Canción del Sur, un moviment en sintonia amb la Nova Cançó i la Euskal Kantagintza Berria.

Llibertat i missatge

Morales va guiar Valle per la poètica de Cano, i ella, que va enamorar-se de les lletres, ha descobert “una ànima lliure, un poeta reivindicatiu, polític i íntim”. L’aproximació és des del jazz, però no jazzística. “Quan he escoltat copla amb jazz, o guanya la copla o guanya el jazz”, diu Valle, que fuig de combats estilístics estèrils. “Tot plegat ha sigut un repte. Ha sigut posar la meva llibertat al servei de la seva llibertat, el meu missatge al servei del seu missatge”, diu absolutament entregada: “Dedicaria tota la vida a versionar Carlos Cano”.

La passió de Valle en parlar de Cano no sorprèn Morales, profund coneixedor d’un cançoner d’arrel andalusa que s’escampa pel fado, els soul i els ritmes andins. “Només es pot ser universal des de l’estima a les teves arrels, a la teva veu”, diu Morales.