La Gleva planta cara a la censura i als dilemes interns

El Teatre La Gleva, situat al carrer del mateix nom, encara no té un any (va néixer a l’octubre) però ja ha donat a llum els seus dos primers espectacles en residència, que intencionadament van adjudicar a dos projectes encapçalats per dones. Els últims tres mesos la sala ha sigut la llar de la companyia La Chacha del Rey, que acaba d'estrenar-hi 'Así empezó la guerra'. Cocreat, dirigit i protagonitzat per Laia Alberch, el muntatge transcorre en un ring de boxa imaginari on una protagonista es baralla amb els seus dilemes interns.

“L’obra reflexiona sobre el conflicte com una eina necessària per avançar, construir i autodefinir-se”, explica Alberch, que ha escrit el text amb Eduard Tudela. La peça avança a partir d’escenes curtes que planten a l’escenari preocupacions sobre l’educació religiosa, el desig de casar-se i conflictes interiors en un procés de creació. A partir d’aquests dilemes, Alberch planteja la idea “de disposar d’un espai on tothom pugui pujar-hi, cridar, vomitar les preocupacions i començar a construir de nou”. Tudela l’acompanya a l’escenari interpretant l’àrbitre d’aquest combat contra un mateix.

Les dramaturgues Marina Prados i Paula Knüpling agafaran el relleu de La Chacha del Rey del 4 al 15 de juliol amb el segon projecte de residència de La Gleva, 'It’s all about the hairstyle'. A cavall del teatre i el documental, el muntatge explora la transformació dels carrers i l’impacte dels grafitis després de l’1-O i partint d’una experiència real: Prados va ser detinguda per la policia per elaborar un grafiti on apareixien Puigdemont, Merkel i Rajoy. “Incidim en el teatre polític, que és molt escàs a Catalunya –assegura Prados–. En primera persona abordem qüestions com la 'llei mordassa' i la llibertat d’expressió a partir de la improvisació i cenyint-nos a l’actualitat més recent”.