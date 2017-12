Del Toro i Spielberg lideren les nominacions dels Globus d'Or

El drama fantàstic 'La forma del agua', de Guillermo del Toro, lidera el rànquing de les nominacions de l'edició del 2018 dels Globus d'Or, que s'han anunciat aquest dilluns a Los Angels. El film del mexicà, que va inaugurar el Festival de Sitges el passat octubre, suma set candidatures, entre elles les de millor pel·lícula dramàtica, millor actriu (Sally Hawkins), director, actor secundari (Richard Jenkins) i actriu secundària (Olivia Spencer). La segueix de prop el 'thriller' periodístic de Steven Spielberg 'Los archivos del Pentágono', amb sis nominacions que inclouen les del duet protagonista, Tom Hanks i Meryl Streep.

També amb sis candidatures, l'altre favorit dels Globus d'or és el drama 'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri', de Martin McDonagh, nominat a millor film dramàtic, director, guió, banda sonora, actor secundari (Sam Rockwell) i actriu principal (Frances McDormand). Altres nominats a millor pel·lícula dramàtica són 'Call me by your name' i 'Dunkerque', totes dues amb tres nominacions. En la categoria de millor pel·lícula musical o comèdia hi trobem 'The disaster artist' (2), 'Déjame salir' (2), 'El gran showman' (3), 'I, Tonya' (3) i 'Lady bird' (4).

En la categoria de millor actor de drama, el jove Timothee Chalamet, nominat per 'Call me by your name', s'enfronta a un pòquer de tòtems de la interpretació: Tom Hanks, Daniel Day Lewis pel seu comiat del cinema 'El hilo fantasma', Denzel Washington ('Roman J. Israel, Esq.') i Gary Oldman fent de Churchill a 'En la hora más oscura'. La de millor actriu dramàtica té com a favorita McDormand, però seguida de prop per Sally Hawkings i, més lluny, Michelle Williams ('All the Money in the World'), Jessica Chastain ('Molly's Game') i la inevitable Mery Streep.

En l'apartat de comèdia o musical aspiren al premi de millor actor James Franco ('The disaster artist'), Hugh Jackman ('El gran Showman'), Daniel Kaluuya ('Dejame salir'), Steve Carell ('La batalla de los sexos') i Ansel Elgort ('Baby Driver') i al de millor actriu Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan ('Lady Bird'), Emma Stone 'La batalla de los sexos'), Judi Dench ('Victoria & Abdul') i

Helen Mirren ('The Leisure Seeker').

Entre les curiositats d'aquestes nominacions hi ha la presència de Christopher Plummer com a millor secundari per 'All the money in the world', de Ridley Scott. El veterà actor ha rodat les seves escenes fa només unes setmanes per esborrar de la pel·lícula l'actuació de Kevin Spacey, acusat d'assetjament sexual i expulsat de la sèrie 'House of Cards'. Un altre clàssic dels Globus d'Or és la presència en l'apartat de comèdia o musical de films que no encaixen ben bé en aquesta categoria com 'Déjame salir', una paràbola sobre el racisme en clau de terror.

'Estiu 1993' no té sort

'Estiu 1993' s'ha quedat sense la nominació a millor film estranger, que hauria multiplicat les seves possibilitats de cara a la nominació als Oscars. Entre els títols escollits hi ha el gran favorit, 'The square', que acaba d'arrasar als premis europeus del cinema (EFA), la coproducció catalana amb Xile 'Una mujer fantástica', el film cambotjà d'Angelina Jolie 'Se lo llevaron', la russa 'Loveless' i l'alemanya 'In the fade'.

Entre els nominats a millor film animat no hi falta l'última producció de Pixar, 'Coco' i grans produccions com 'El nadó en cap' i l'encara inèdita 'Ferdinand', però també l'animació independent està representada per 'The breadwinner' i 'Loving Vincent', que acaba de triomfar als EFA.

La 75a edició dels Globus d'Or se celebrarà el 7 de gener i tindrà com a presentador el còmic i presentador televisiu Seth Meyers.