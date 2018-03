260x366 Gloria Gaynor actuarà al Festival Sons del Món Vi & Music de Roses / ACN Gloria Gaynor actuarà al Festival Sons del Món Vi & Music de Roses / ACN

La cantant nord-americana, Gloria Gaynor, celebrarà els 40 anys del tema 'I will survive' al Festival Sons del Món & Music de Roses, una cita que combina música i vinicultura. L'actuació, que serà l'única que l'artista farà aquest estiu a la Costa Brava, tindrà lloc el 4 d'agost a la Ciutadella de Roses a les 22:30. Segons ha anunciat el festival, Gaynor és la primera confirmació del cartell: la resta de noms que completaran l'onzena edició del festival es presentaran en els pròxims dies.

La cançó 'I will survive' és considerada una icona de la lluita de les dones i es va convertir en un fenomen de la seva època per tenir una lletra escrita des del punt de vista femení. La narradora explicava a l'examant que era lliure i que podia seguir endavant sola. Publicada l'any 1978, va rebre un dels únics Grammys que s'han donat a la música disco i és una de les cançons més versionades de la història de la música pop.

Als 69 anys, Gaynor és considerada una de les dives de la música disco dels anys 70 i 80 gràcies a èxits com 'Never can say goodbye', 'I am what I am', 'Reach out I'll be there' o ' Can't take my eyes off you'. De fet, moltes de les seves cançons formen part dels 100 temes imprescindibles segons la revista 'Rolling Stone'. Alhora, la nord-americana és respectada per la lluita en campanyes benèfiques a favor de diferents col·lectius en risc d'exclusió social.

Les entrades pel Festival Sons del Món Vi & Music de Roses han sortit a la venda aquest dimecres 21 de març a les 10 del matí.